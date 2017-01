Şi-a găsit un pat pe măsura lui

Și-a găsit un pat pe măsura lui

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bao Xishun, care a fost declarat în 2005 de reprezentanții Guiness Book cel mai înalt om din lume, și-a găsit, în sfârșit, un pat pe dimensiunile sale. Chinezul în vârstă de 56 de ani și care măsoară 2,36 m urmează să se căsătorească la sfârșitul acestei săptămâni cu Xia Shujuan, 29 de ani, de numai 1.65 m înălțime. Alegerea mobilei a fost un adevărat coșmar pentru cei doi, fiind nevoiți să amâne data nunții și a mutării în noul lor apartament din cauza că nu reușeau să găsească un pat suficient de mare. „După o lungă și obositoare perioadă de căutare și, cu ajutorul prietenilor, în sfârșit am găsit o companie care a acceptat să ne facă un set de mobilă la comandă", a declarat încântat Bao. Firma de mobilă a hotărât să le execute gratis mobilierul după ce au auzit că Bao figurează în Cartea Recordurilor, considerând că este o răsplată suficientă reclama pe care le-ar putea-o face. Noul pat are trei metri lungime și 2 metri lățime și este executat dintr-un lemn rezistent. „Sper să nu-l rup și pe acesta", a adăugat Bao.