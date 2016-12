horoscop

Ştire online publicată Miercuri, 05 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec Deși sunteți foarte preocupat cu probleme personale, vă sfătuim să luați o mică pauză. Acordați mai multă atenție relațiilor sentimentale! Vă sfătuim să amânați schimbările planificate pentru azi și să vă deconectați. Taur Sunt șanse mari sa se petreacă schimbări importante, care va vor oferi mari satisfacții. Aveți succes pe plan artistic și social datorita personalității puternice si activității intelectuale susținute. Spre seara luați o decizie majora in ceea ce privește relațiile sentimentale. Gemeni Deși aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vă menajați sănătatea. Încercați să vă odihniți mai mult! În casă, aveți ocazia să faceți schimbări importante, care vă vor îmbunătăți viața sentimentală. După-amiază sunteți tentat să cheltuiți cam mult. Rac Treceți printr-o perioadă favorabilă pe plan sentimental, dar și al câștigurilor materiale. Astăzi aveți succes în tot ce faceți. Relațiile cu partenerul de viață sunt foarte bune. Leu Vă bucurați de armonie în familie și aveți succes în toate activitățile legate de cămin. Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să rezolvați mai ușor problemele. Puteți face planuri de viitor. Fecioara Sunteți nevoit sa vă schimbați programul de mai multe ori. În prima parte a zilei, aveți de făcut mai multe drumuri scurte în interesul partenerului de viață și pentru cămin. Astăzi puteți rezolva mai ușor problemele financiare. Balanță Vi se oferă noi perspective atât pe plan social, cât și sentimental. La o petrecere cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoana care vă farmecă din prima clipa. Nu este exclus sa legați o prietenie de durata. O rudă apropiata vă vizitează pe neașteptate. Scorpion Ar fi bine sa amânați întâlnirile de afaceri planificate pentru astăzi. S-ar putea să aveți dificultăți de comunicare. Va sfătuim să acordați mai multa atenție familiei. După-amiaza vă pregătiți pentru o călătorie in interesul familiei. Săgetător Aveți mari șanse de reușita în toate activitățile legate de cămin și de afaceri. Partenerii de afaceri sunt de acord cu schimbările pe care le propuneți, dar ar fi bine sa țineți cont și de părerile lor. Nu vă angajați în mai multe activități in același timp! Capricorn Relațiile parteneriale sunt foarte bune. Pe plan profesional, însa, starea de confuzie si atmosfera tensionata va predispun la greșeli. Evitați discuțiile in contradictoriu. Vă sfătuim sa acordați mai mult timp odihnei. Vărsător Intenționați să faceți o vizită la rude. Va sfătuim sa o amânați, pentru ca există riscul să nu decurgă așa cum v-ați dori. În partea a doua a zilei, vi se propune o colaborare. Nu va pripiți în luarea unei decizii! Pești Astăzi vă sfătuim să vă odihniți, chiar daca aveți multe probleme de rezolvat. În primă parte a zilei sunteți tentat sa cheltuiți o suma mare de bani. Fiți prudent! Nu este un moment favorabil investițiilor. S-ar putea sa faceți schimbări în cămin. Se pot dovedi benefice pe plan sentimental.