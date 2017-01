Horoscop

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Te simți copil din nou, și asta datorită unor oameni care te-au învățat să nu mai iei în serios toate criticile ce-ți sunt adresate. Observi că te simți mult mai bine dacă nu pui la suflet orice răutate primită fără sens.Taur: Pui gând rând unor obiceiuri nocive, dar nu ai susținere din partea celor din jur. Pentru ei, tu ești perfect așa și le este greu să îți găsească puncte slabe. Tu, din contră, ai prefera mai multă severitate.Gemeni: Încerci din răsputeri să faci pe plac cuiva care are doar interesul de a te folosi în scopuri personale. Deschide bine ochii și ia măsuri urgente, până nu te trezești că altcineva este stăpân pe viața ta.Rac: Iei în derâdere unele aspecte ale vieții, dar nu te gândești că greșești mult. Nu ai nevoie de prea multe lucruri ca să-ți duci visul acolo unde speri, dar e nevoie de cineva care să te ghideze din umbră. Deci nu refuza un potențial ajutor.Leu: Așteptarea prea mare te face să îți ieși din minți. Nu mai ai răbdare, iar acest lucru se vede de la o poștă. Agitația este la ordinea zilei. Calmează-te, totul va ieși cum ai plănuit.Fecioară: Nimic nu te scoate din starea de apatie mai bine decât partenerul de viață, care are propriile tactici care să te ajute să treci cu bine peste sentimentele mai puțin frumoase. Este început de an, deci ar trebui să lași deoparte autocritica.Balanță: Ai probleme cu sănătatea, dar nu te îngrijorezi prea tare pentru că soluția se află chiar în mâinile tale. Dacă vei reuși să pui pe listă toate planurile, de la A la Z, vei vedea că datoriile tale nu sunt chiar atât de multe precum credeai tu.Scorpion: Problemele de sănătate se întâmplă pe fond de stres și oboseală. Distracțiile din ultimul timp te-au epuizat la maxim, fapt pentru care decizi să îți faci ordine în program.Săgetător: Marele tău regret este că nu ai reușit să afli cine te-a vorbit de rău în ultimul timp. Dar ți-ai pus în gând să faci investigațiile necesare pentru a afla adevărul și motivele din spatele unui gest.Capricorn: Necesitățile tale sunt atât de mari, încât simți că nu faci față. Decizi să-ți mai iei un job. Ai grijă la întrebările capcană, căci au rolul de a-ți suprima emoțiile.Vărsător: Calmul și liniștea nu sunt atribute care te caracterizează, dar se pare că mai nou îți dorești o temperare de caracter. Dacă ai nevoie de ajutor, cere-l, căci cei din jur cunosc situația și vor fi mai mult decât pregătiți să te ajute.Pești: Așteptările tale de la cei din jur sunt peste puterile lor, motiv pentru care creezi o serie de discrepanțe între așteptări și rezultate. De aici și tensiunile din prezent. Nu ar strica mai multă atenție.