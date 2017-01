Horoscop

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Dimineață sunteți indispus și nimeni nu vă poate intra în voie. Familia nu este de acord să renunțați la o excursie care a costat cam mult. Vă sfătuim să îi ascultați și pe ceilalți.Taur: Dacă nu vă odihniți mai mult, s-ar putea să aveți probleme cu sănătatea. Nu ar fi bine să începeți noul an cu necazuri. O discuție în contradictoriu cu o persoană mai în vârstă vă pune pe gânduri.Gemeni: Aveți tendința să vă supraestimați puterile. Nu fiți încăpățânat și nu forțați lucrurile! Dacă nu vă temperați orgoliul, riscați să vă certați cu prietenii și cu familia.Rac: Dimineață primiți o sumă mare și vă faceți planuri îndrăznețe. Vă sfătuim să nu vă pripiți. Ar fi bine să vă sfătuiți cu partenerul de viață. Astăzi vă completați foarte bine.Leu: Dimineață este posibil să fiți apatic și să nu vă puteți concentra. Vă sfătuim să nu vă asumați riscuri în afaceri. Dacă aveți ocazia să mergeți într-o vizită, nu stați pe gânduri! Noul an vine cu vești bune.Fecioară: Starea de confuzie vă poate afecta relațiile pe plan social și situația financiară. Vă sfătuim să nu vă implicați în afaceri, chiar dacă vi se pare că puteți da lovitura. 2017 va fi un an cum nu se poate mai bun.Balanță: Un bărbat mai în vârstă vă propune să vă asociați într-o afacere care se anunță a fi foarte profitabilă. Vă sfătuim să nu hotărâți nimic fără să vă consultați cu partenerul de viață.Scorpion: Se pare că nu sunteți în cea mai bună formă fizică și nici intelectuală. Sunteți indispus și confuz. Vă recomandăm să evitați întâlnirile de afaceri și cu prietenii. Chiar dacă este perioada distracțiilor, trasați o limită clară.Săgetător: Sunteți cu capul în nori. Dar chiar dacă nu aveți chef de vorbă, vă sfătuim să nu refuzați comunicarea cu cei din jur, pentru că doar așa veți afla câteva lucruri care vă vor impulsiona maxim în noul an.Capricorn: Vă treziți cu moralul la pământ și aveți dificultăți de concentrare. Este recomandabil să nu începeți activități pe care nu sunteți sigur că le puteți finaliza într-un timp scurt.Vărsător: În prima parte a zilei sunteți puțin aerian și comunicați mai greu. Intuiția nu vă ajută prea mult, așa că vă sfătuim să acceptați ajutorul prietenilor și al familiei, care se vor strânge în număr mare să vă dea o mână de ajutor.Pești: Vă merge foarte bine pe plan sentimental. În sfârșit! Este posibil chiar să faceți o declarație de dragoste. Nu vă implicați în afaceri! Șansele de reușită sunt reduse în contextul euforiei care vă domină.