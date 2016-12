Horoscop

Ştire online publicată Vineri, 18 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ești apreciat de cei din jur pentru deciziile pe care le iei, mai ales că sunt afectați în mod direct de tot ce spui și faci tu. Este bine că se întâmplă acest lucru, pentru că tu chiar meriți toate aprecierile.Taur: Îți place să te contrazici, dar nimic din ce spui nu pare să aibă valoare pentru partenerul de viață. Nu mai încerca să epatezi, căci nu este în avantajul tău.Gemeni: În prima parte a zilei, oboseala îți dă bătăi de cap. Te preocupă foarte tare o problemă de sănătate, fapt pentru care ai în vedere o serie de investigații care să te ajute să determini ce te supără mai exact.Rac: O rudă din străinătate are în plan să petreacă ceva timp la tine acasă. Ideea nu te încântă deloc, pentru că tu ai alte și alte planuri, pe care nu vrei să le lași deoparte. Spune-i clar și concis acest lucru.Leu: Puterea ta stă în încrederea cu care faci lucrurile să meargă. Nu ai idei preconcepute, motiv pentru care îți va fi ușor să o iei de la capăt de fiecare dată. Ai mare grijă la aparențe. În prima parte a zilei, te vei reîntâlni cu un vechi prieten.Fecioară: Tot ce poți să faci pentru a atrage atenția este să te victimizezi. Și cum partenerului de viață nu îi place acest gen de om, vei avea de suferit. Ar trebui să iei o decizie în acest sens.Balanță: Echilibrul este cheia succesului, dar tu nu reușești de niciun fel să ajungi la această performanță. Ești mereu în căutare de aventură și nou, motiv pentru care extremele nu te sperie.Scorpion: Ceri explicații unei persoane care te-a supărat, dar nu primești niciun răspuns concret. Tot ce vrei este să afli de unde izvorăsc anumite zvonuri și cum le-ai putea pune capac.Săgetător: La capitolul finanțe stai foarte bine, motiv pentru care vei putea face o serie de investiții utile pentru căminul tău. În ciuda faptului că primești multe descurajări de la cei din jur, nu te dai bătut.Capricorn: Ai multe idei inspirate, dar nu știi încotro s-o iei. Ar fi bine să îți faci un plan, pentru că altfel haosul te va pune la pământ. Nimic din ce ai organizat până acum nu se va potrivi cu ce urmează să faci.Vărsător: Deciziile pe care le iei astăzi nu sunt deloc inspirate, motiv pentru care vei avea de suferit. Ar trebui să încerci să rezolvi problemele cu mult calm, altfel riști să pornești foarte multe conflicte.Pești: Ziua începe cum nu se poate mai bine pentru tine, după ce primești o veste bună. Chiar dacă stai prost cu banii, nu uita că cineva are nevoie de ajutorul tău și nu ar trebui să eviți să ajuți.