HOROSCOP

Ştire online publicată Miercuri, 19 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Tot ce faceți acum vă influențează cariera pe termen lung. Folosiți fiecare zi pentru a vă consolida statutul în firmă! Nu alergați după bani, dar pregătiți-vă pentru orice situație care vă poate îmbogăți!Taur: Uneori vi se încredin-țează prea multe responsabilități, dar dvs. nu vă plângeți. Astăzi, însă, refuzați categoric să munciți în plus dacă nu sunteți plătit pentru asta.Gemeni: Vă place să vă distrați cu prietenii, dar, înainte de a face planuri de călătorie, ar fi bine să evaluați corect resursele financiare de care dispuneți. La locul de muncă, șefii au așteptări de la dumneavoastră.Rac: Lucrați la un proiect important, dar opiniile dumneavoastră diferă de cele ale colegilor. Chiar dacă sunteți în minoritate, nu renunțați la ele! Timpul va dovedi că aveți dreptate.Leu: Dacă aveți de rezolvat o problemă ce implică relația cu o instituție oficială, e mai bine să vă ocupați singur de toate demersurile. Așa, aveți totul sub control.Fecioară: Chiar dacă nu vă idealizați partenerul, îl priviți într-o lumină favorabilă. Astăzi, cel puțin, nu aveți nimic să-i reproșați. Iar relația de cuplu nu are decât de câștigat.Balanță: Sunteți mai conservator decât de obicei și dați dovadă de un spirit critic accentuat. S-ar putea ca, din acest motiv, să tulburați apele în echipa din care faceți parte.Scorpion: Nu vă grăbiți să alegeți astăzi între două colaborări sau două relații! Profitați de week-end-ul ce vine pentru a pune în balanță toate amănuntele. Apoi, luați o hotărâre!Săgetător: De obicei, comunicați excelent cu toată lumea, dar astăzi riscați să împotmoliți o discuție din cauza unor amănunte cărora le acordați prea multă importanță.Capricorn: Aveți un talent deosebit de a vă transforma colegii în aliați. Asta vă ajută să-i convingeți pe șefi să fie de acord cu ideile dumneavoastră. Așa se va întâmpla și azi.Vărsător: Copiii știu că sunteți aliatul lor și că pot să vă ceară orice. Și vă vor cere! Partenerul vă va reproșa că exagerați. Spre seară, este posibil să vă revedeți cu prieteni mai vechi.Pești: Sunteți excesiv de prudent. Nu aveți încredere în oricine, ba chiar întâmpinați cu suspiciune propunerea unui prieten care ar dori să-i fiți asociat într-o mică afacere.