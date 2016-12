HOROSCOP

Ştire online publicată Vineri, 03 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Nerăbdarea ta devine din ce în ce mai enervantă pentru cei din jur. Pur și simplu nu reușești să fii o persoană liniștită, mai ales când aștepți ca pe aer o soluție salvatoare.Taur: Nemulțumirile tale sunt strict legate de unele decizii luate de partenerul de viață, fără ca tu să fii consultat. Este o situație care nu te avantajează de niciun fel, pentru că riști să devii foarte posesiv.Gemeni: Ai libertatea de a face alegerile optime în ceea ce privește stilul de viață al familiei tale. Deciziile referitoare la vacanțe sunt criticate de partenerul de viață, dar în final, veți ajunge la un consens.Rac: Ești o fire schimbătoare, ceea ce te ajută să te adaptezi tuturor situațiilor care apar pe parcursul zilei. Ideile tale au valoare și sunt respectate de toți cei cu care lucrezi.Leu: Sfârșitul de săptămână vine la pachet cu o propunere de nerefuzat. Nu stai pe gânduri nicio secundă, ci accepți până la capăt oferta. Vei avea parte de clipe minunate.Fecioară: Apar câteva provocări la locul de muncă, dar pe tine nu te sperie nimic. Asta pentru că ești foarte stăpân pe propriile tale capacități și nu te dai bătut sub nicio formă. Mereu ai fost încrezător, rămâi la fel.Balanță: O ofertă de job îți face cu ochiul, azi. Ai vrea să spui că accepți, dar te cam sperie faptul de a o lua din nou de la zero, într-un dome-niu pe care nu-l stăpânești prea bine.Scorpion: O zi încărcată sub toate aspectele. De la planuri de afaceri, la probleme de familie, toate sunt notate pe agenda ta. Vei face față, pentru că vei primi ajutor din partea unei rude.Săgetător: Aprobarea unui credit te face să fii în al nouălea cer de fericire. În sfârșit, vei putea investi în câteva piese de mobilier, pe care ți le-ai dorit de multă vreme.Capricorn: A venit momentul în care trebuie să îți iei o pauză de odihnă. Ai mare grijă cât mai continui în acest ritm, nu vei rezista la nesfârșit.Vărsător: După zeci de nopți nedormite, în sfârșit dai de capăt unei probleme care te-a stors de energie. Rezolvarea s-a aflat mereu în mâinile tale, dar nu ai știut cum să abordezi problema.Pești: Ai dat-o în bară, ai creat o mare încurcătură, dar ai învățat multe din această experiență neplăcută. Data viitoare, vei ști ce ai de făcut. Comunicarea este fundația unei relații funcționale.