HOROSCOP

Ştire online publicată Miercuri, 08 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Schimbările pe care le faci în viața ta sunt de bun augur, mai ales că simțeai nevoia de a aduce un plus de noutate în tot ceea ce faci. Vei fi încântat de ce va urma.Taur: După muncă și răsplată. Primești ceea ce ți se cuvine, dar nu înainte de a duce la bun sfârșit toate proiectele și activitățile care ți-au revenit. Rezultatul te va motiva pentru viitor.Gemeni: Unele păreri venite din stânga și din dreapta nu fac decât să te enerveze. Trebuie să știi că a nu pune la suflet este cea mai bună armă împotriva zvonurilor nefondate.Rac: Cineva din apropiere va lua o decizie în numele tău, fapt care te va înfuria peste limite. Îți ieși din sărite și vei face un adevărat circ. De fapt, tu ești singurul care are dreptate în această poveste.Leu: Dacă ai nelămuriri vizavi de noile tale atribuții, ia atitudine și întreabă ce și cum. Dacă vei sta cu mâinile în sân, nu vei face decât să sporești incertitudinile. Iar pentru un job ca al tău nu este recomandat.Fecioară: Încearcă să reiei legăturile cu persoanele din trecutul tău, pentru că doar așa vei reuși să înțelegi cum stau treburile cu senti-mentele tale. Te-ai cam rupt de realitate în ultimul timp.Balanță: Te-ai implicat într-o serie de activități care nu îți aduc sub nicio formă admirația celor cu care lucrezi. Ei consideră că ai cam exagerat. Ar fi bine să îți revizuiești listele de priorități.Scorpion: Cel mai bun sfat pentru viitor este să mai lași de la tine, mai ales când apar mici certuri cu familia. Chiar dacă tu știi că ai dreptate, trebuie să le explici și lor acest aspect. În sens contrar, riști să pierzi mai mult decât primești.Săgetător: Afacerea ta este una de succes. Ai pus punctul pe i exact când a trebuit și acum culegi roadele muncii tale. Inspirația te-a ajutat mult, dar pe lângă ea și norocul de a avea în preajmă oameni capabili.Capricorn: Vrei să faci multe lucruri în perioada imediat urmă-toare, dar îți lipsește motivația. Ar trebui să începi treptat, astfel încât să construiești totul cărămidă cu cărămidă.Vărsător: Dacă eforturile tale nu sunt apreciate la adevărata lor valoare, trebuie să ripostezi. Muncești mult, eficient și știi că doar așa vei ajunge la rezultate favorabile.Pești: Banii sunt principala sursă de entuziasm pentru tine. Nu duci lipsa lor, ba din contră. Mai mult, cea mai mare bucurie pentru tine constă în a face achiziții mereu și mereu.