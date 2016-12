HOROSCOP

Ştire online publicată Miercuri, 18 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Începi să îți dai seama de faptul că oboseala este inamicul tău principal. Dacă vei continua să muncești în acest ritm, vei avea probleme de sănătate. Încearcă să găsești metode de relaxare.Taur: Este un moment tocmai bun pentru investiții sau pentru a începe o afacere. De asemenea, sunt favorizate întâlnirile romantice și călătoriile. O zi bună per total.Gemeni: Faci niște confidențe cuiva apropiat cu privire la o situație care te macină. Chiar dacă ajutorul efectiv în rezolvarea problemei nu este posibil, măcar suportul moral îl ai de partea ta.Rac: Ai idei originale la locul de muncă și superiorii te apreciază pentru interesul pe care îl acorzi serviciului. Acasă ai de-a face cu niște situații tensionate.Leu: Zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru demararea unor noi activități. Relațiile cu prietenii și cu partenerul de viață sunt excelente. Chiar dacă nu pare, situația ta s-a aranjat frumos.Fecioară: Ai comis niște greșeli destul de grave față de cineva și este momentul să îți ceri scuze trecând peste orgoliu. Familia are mai puțină toleranță decât de obicei față de pornirile tale impulsive.Balanță: Speculațiile te distrug încet și sigur. Nu ai idee pe cine ar trebui să crezi și ai impresia că în orice zvon există un pic de adevăr. Mai analizează situația!Scorpion: Ai mare succes în toate activitățile legate de cămin, dar și în societate. Planurile de viitor sunt de bun augur. Ideile îți sunt apreciate de cei din jur.Săgetător: De dimineață s-ar putea să fii acuzat de colegi că nu ești consecvent. Fii prudent, pentru că astăzi ai tendința de a fi impulsiv, comportament cu care vei deranja.Capricorn: Nu ești prea comunicativ și ar fi bine să eviți întâlnirile de afaceri. De asemenea, amână luarea unor decizii importante în domeniul financiar.Vărsător: Ai tendința de a grăbi lucrurile atunci când nu este cazul. Lipsa de organizare poate fi taxată dur la locul de muncă. Nu lăsa problemele personale să influențeze capacitatea ta de lucru.Pești: Suspectezi că cineva din familie are necazuri mari, dar le ascunde pentru a nu te îngrijora. Faci orice îți stă în putere pentru că vrei cu orice preț să ajuți.