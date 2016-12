HOROSCOP

Ştire online publicată Miercuri, 18 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Există o mulțime de căi prin care îi poți reduce la tăcere pe cei din jur. Dacă tu consideri că ai fost neîndreptățit în vreun fel, atunci este momentul să iei măsuri pentru a demonstra contrariul.Taur: Nici cafeaua tare, nici muzica dată la maxim nu te readuc cu picioarele pe pământ. De când acea persoană a apărut în decor, parcă nu reușești să te mai trezești. Te simți ca pe un nor. Ar fi bine să îți revii.Gemeni: Lucrurile bune se întâmplă rar în cazul tău, dar și când se întâmplă, îți dau senzația că ai făcut tu ceva bun la viața ta ca să meriți ceva la fel de bun. Nu uita: cu ce mână dai, cu aia primești!Rac: Oboseala accentuată își spune cuvântul. Nu vrei sub nicio formă să te odihnești sau măcar să îți iei câteva zile libere. Ai impresia că dacă tu nu ești acolo, lucrurile vor merge prost.Leu: Te înșeli în foarte multe privințe, dar adevărul este că refuzi să te dezvolți. Nu vrei de niciun fel să accepți părerile celor din jur și te consideri peste ei. Ai o atitudine greșită, care se va întoarce împotriva ta.Fecioară: Tranzacționezi o sumă importantă de bani și rezultatul este unul satisfăcător. Decizi să te implici în cât mai multe afaceri, pentru că banii sunt singurul lucru care te motivează cu adevărat.Balanță: Un telefon pe care îl primești pe neașteptate te face să strigi de bucurie. În sfârșit, lucrurile încep să meargă bine. Un merit îl au și cei din familie, pentru că te-au susținut necondiționat.Scorpion: Ședința la care participi azi vine la pachet cu vești bune, dar și cu responsabilități în plus. Un lucru este cert. Nu ai de ce să te temi, pentru că te vei descurca să înfrunți toate situațiile care apar.Săgetător: Corectitudinea este punctul tău forte. Pentru tine nu are importanță cu cine intri în contact, toți sunt egali în fața ta. Acest aspect te face să vezi lucrurile în adevărata lor lumină.Capricorn: De cele mai multe ori, dorința de afirmare primează în defavoarea familiei. Tot mai des îi neglijezi pe cei din jur și te afunzi în muncă sperând că acest lucru te va face să fii bine văzut în ochii lor. Dar vei vedea că te-ai înșelat.Vărsător: Atunci când neîncrederea în persoana iubită dispare, nu mai ai nimic de pierdut. Menține relația pe linia de plutire și nu mai face reproșuri inutile. Nu trebuie să ai motive de îngrijorare.Pești: Răbdarea nu este punctul tău forte, dar înveți să aștepți fără să fii un coșmar pentru cei din jur. Trebuie să înțelegi că fiecare om lucrează în propriul ritm. Las-o mai moale cu criticile și totul va reveni la normal.