HOROSCOP

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: La final de an, aveți șanse de reușită pe toate planurile. Relațiile cu cola-boratorii decurg foarte bine. Reușiți să faceți rost de bani pentru a rezolva o problemă a partenerului de viață.Taur: Sărbătorile v-au cam epuizat, dar urmează runda a doua! Va trebui să alergați în stânga și-n dreapta ca să rezolvați ultimele probleme. Eforturile vă vor fi răsplătite.Gemeni: Final de an, stres din plin. Ar fi bine să vă organizați în așa fel încât să nu neglijați nici familia și nici relațiile cu cei apropiați.Rac: După o perioadă nefavorabilă pe plan social și sentimental, situația se schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă mai puneți atâtea întrebări!Leu: Vă recomandăm să fiți foarte prudent în tot ce faceți. Excesul alimentar din ultima perioadă vă cam dă de furcă. Aveți tendința să fiți impulsiv. După-amiază, o rudă apropiată s-ar putea să vă dea o importantă suma de bani.Fecioară: Sărbători, mâncare multă, sedentarism. Se pare că nu sunteți într-o formă prea bună. Nu vă asumați noi responsabilități, pentru că riscați să vă irosiți energia! Sunteți predispus la stări depresive și accidente vasculare. Păstrați-vă calmul!Balanță: Se anunță o zi tensionată. Nu este exclus să aveți divergențe cu partenerul de viață, pornind de la o investiție importantă. Stăpâniți-vă impulsivitatea!Scorpion: Dimineață sunteți tentat să vă ocupați de mai multe probleme în același timp. Tre-buie să predați un raport important. Din cauza nerăbdării, riscați să vă enervați și să nu mai aveți nici un spor.Săgetător: Sunteți indispus pentru că nu reușiți să terminați la timp ceea ce v-ați planificat. Și un nou an își face simțită prezența. Starea de nervozitate vă poate pune într-o situație neplăcută față de prieteni și de persoana iubită.Capricorn: Sunteți decis să faceți ceva folositor în casă, dar, dacă nu aveți un plan de acțiune bine definit, ar fi mai bine să amânați. Vă sfătuim să vă consultați cu partenerul de viață.Vărsător: Rudele sunt încă prin preajmă. Dar așa este de sărbători. Este posibil să aveți un sentiment de nemulțumire și o tendință accentuată de a vă contrazice cu oricine. Nu faceți glume îndrăznețe pe seama celor din jur!Pești: Traversați o perioadă mai dificilă, singurătatea din timpul sărbătorilor fiind de vină. Reușiți, totuși, să vă păstrați optimismul. Răbdarea vă este răsplătită în cursul după-amiezii, când primiți o sumă de bani la care nu vă așteptați.