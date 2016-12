HOROSCOP

Ştire online publicată Luni, 23 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Urmează o săptămână foarte grea la serviciu, unde ai de dus la sfârșit câteva proiecte importante. Familia te înțelege și te susține necondiționat.Taur: Partenerul de viață are noutăți pentru tine. Ai răbdare și judecă foarte profund cum te pot afecta eventualele modificări. Nu este exclusă o cerere în căsătorie.Gemeni: După o perioadă mai tensionată în viața de cuplu, în sfârșit se arată și soarele fericirii. Atât tu cât și partenerul înțelegeți că dragostea voastră e mai presus de micile neînțelegeri.Rac: Banii vor deveni o problemă zilele acestea după ce o veche cunoștință vă amână cu returnarea unei datorii. Din fericire, o rudă mai îndepărtată vă salvează portofelul în ultim moment.Leu: Proiectele ambițioase din familie încep să prindă contur. O casă nouă, o investiție serioasă sunt planuri care se pot concretiza în această perioadă.Fecioară: O problemă mai veche de sănătate recidivează și vă strică buna dispoziție. Totuși, găsiți puterea de a face o surpriză frumoasă unei persoane dragi dvs.Balanță: Primești o moștenire consistentă. Motiv de sărbătoare în familie. Cu acest prilej, o să afli că ai prieteni de care nici măcar nu știai că există.Scorpion: Tensiunea în viața de cuplu îți afectează activitatea profesională. Îți recomandăm să separi cele două planuri și să te gândești serios încotro vrei s-o apuci.Săgetător: Vă gândiți de ceva vreme la o călătorie sau o vacanță, iar acum pare să fie perioada perfectă pentru asemenea escapadă. Partenerul de viață abia așteaptă, așa că: „Drum bun!”Capricorn: Ești un bun profesionist la locul de muncă și toată lumea te apreciază. Șefii te propun spre promovare, așa că se întrevede la orizont și o creștere de venituri.Vărsător: Dragostea și armonia în cuplu primează asupra oricăror preocupări sau probleme cu care vă confruntați. Partenerul are încredere în dvs. și vă susține necondiționat, iar dvs. nu îi trădați așteptările.Pești: Problemele familiale pe care ați evitat să le rezolvați acum multă vreme se reîntorc în viața dvs. și nu vă dau pace. Poate că e timpul să luați taurul de coarne și să vă rezolvați divergențele cu unele rude.