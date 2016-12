HOROSCOP

Ştire online publicată Marţi, 10 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ziua de astăzi se anunță una cu rezultate extraordinare. Atât în plan profesional cât și acasă, reușiți să vă faceți remarcat. Partenerul de viață vă va mărturisi ceva deosebit.Taur: O problemă de sănătate îți dă planurile peste cap și te împiedică să faci o deplasare de mult așteptată. Prietenii îți vor înveseli însă seara și te vor scoate din starea de depresie.Gemeni: Ești tentat/ă să faci o investiție serioasă în niște lucruri pe care partenerul de viață nu le agreează. Ar fi bine să te consulți cu el/ea înainte de a da o avere pe ceva ce îți va aduce decât reproșuri în casă.Rac: Te așteaptă câteva încercări grele astăzi, mai ales în plan profesional. Ai grijă ca lucrurile să nu scape de sub control, mai ales spre seară.Leu: Drama unui prieten te afectează și te face să îți schimbi, cel puțin pentru moment, perspectivele în viață. Pui mai mare preț pe familie și sănătate.Fecioară: Banii nu mai sunt o problemă după ce o persoană de la care nici nu te așteptai îți bagă în cont o sumă considerabilă. Ce ai de făcut pentru ei, vei afla zilele următoare.Balanță: Nu te lăsa influențat de prieteni când vine vorba de viața de cuplu. Alocă-ți mai mult timp pentru activitățile casnice și familie.Scorpion: Un membru al familiei are să îți reproșeze ceva. Nu uita să fii calm și să chibzuiești bine problema: nu cumva chiar are dreptate? Spre seară, atmosfera se detensionează.Săgetător: Cele mai frumoase lucruri din viață te înconjoară și îți fac ziua minunată. Nu uita să-ți împărtășești sentimentele cu persoana iubită.Capricorn: Muncești de mult timp la un proiect ce pare să nu se mai termine. Vești bune: în curând vor începe să apară și rezultatele.Vărsător: Menajează-ți eforturile și nu te implica prea mult în activități care nu îți aduc rezultate pe măsură. La prânz vei primi vești importante care îți vor schimba în bine săptămâna.Pești: Îți faci planuri de va-canță, pui bani de-o parte și abia aștepți să pleci. Partenerul de viață nu pare la fel de încântat, însă „foamea vine mâncând”.