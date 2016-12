HOROSCOP

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Orice lucru are un sfârșit, deci nu poți păstra fericirea prea multă vreme. Trebuie deja să îți iei rămas bun de la o stare de lucruri care te-a încântat o vreme, dar din păcate nimic nu ține veșnic. Taur: Ești îngrijorat de o confruntare profesională pe care trebuie să ți-o asumi cât de curând. Consideri că nu te-ai pregătit suficient de bine și te prezinți timorat și speriat în fața comisiei respective. Gemeni: Cineva a făcut un lucru urât și a ascuns mizeria sub covor, iar acum ies la iveală efectele greșelilor sale. Tu trebuie să plătești oalele sparte de el. Rac: Ești atât de sensibil la chestiuni financiare, încât orice discuție care gravitează în jurul banilor naște o stare de nervozitate, ce tră-dează mari temeri personale. Leu: Te preocupă foarte mult bugetul de care dispui și stai de vorbă cu alte persoane care au un oarecare rol în gestionarea veniturilor familiei pentru a stabili ce plăți ar mai fi de făcut în perioada următoare. Fecioară: Se ivește șansa de a pleca la drum, iar deplasarea în sine îți va con-suma mari resurse de energie. Nu se știe cât de bine ești pregătit din punct de vedere fizic, de aceea ar fi bine să stai acasă dacă ești obosit. Balanță: Numai de tine depinde să depășești cu bine starea de slăbiciune care te încearcă, pentru că nu ești așa de obicei. Unde e autoritatea ta proverbială? Mai multă încredere nu ar strica.Scorpion: Ești impresionat de gesturile unui prieten care îți demonstrează cât se poate de concret că ține la tine. Ia pe umerii săi o serie din problemele tale și îți ține companie în permanență. Săgetător: Cu unele lucruri nu e de glumit și, dacă te concentrezi serios la ceea ce ai de făcut, ai putea trece cu brio peste hopul care se întrevede azi la orizont. Totul are la bază o greșeală infantilă pe care speri să o ascunzi cu umor. Capricorn: Când e vorba de lege, nu te poți opune și tot efortul tău de a trece peste regulile impuse de cei puternici se poate solda cu un eșec sau o sancțiune. Nu insista să faci unele lucruri după propriile principii. Vărsător: Nu te lăsa păcălit de un succes facil, care te bucură pe moment, dar ascunde și riscuri majore. Prea ți se oferă pe tavă, și acest aspect ar trebui să te pună pe gânduri. Pești: Duci dorul unui eveniment din trecutul tău în care te simțeai important și toată lumea era cu ochii pe tine. Ar fi bine să faci ceva pentru a-ți recăpăta încrederea în tine.