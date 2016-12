HOROSCOP 2015: Cum va fi noul an pentru fiecare zodie

Marţi, 30 Decembrie 2014

Specialiștii au realizat un HOROSCOP al anului 2015 pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, scrie Mediafax. Urmează un an foarte bun pentru studii și călătorii lungi. Mintea vă va fi foarte preocupată de tainele vieții. Veți fi aproape cei mai înțelepți nativi din tot zodiacul. În prima parte a anului vă faceți noi cunoștințe care vă vor fi de folos la un moment dat. Faceți prietenii benefice, persoanele cu care intrați în contact în această perioadă fiindu-vă de ajutor în viitor. Februarie și martie sunt luni dinamice și eficiente. Bineînteles că nu totul se petrece fară efort. Pentru mulți dintre dumneavoastră, strădaniile și responsabilitățile vizează studiile și călătoriile de rutină (navetă, delegații etc.) Profesional, drumul spre afirmare este liber și ambiția vă poartă în sus, încet și sigur. Nu faceți salturi mari deocamdată, dar nici nu vi se pun piedici. Va trebui să vă păziți spatele însă, pentru că pot exista dușmani hotarâți și tenace, care încearcă să vă "lucreze" în ascuns. Din fericire, aceștia nu vă pot face prea mult rău. Din toamnă, succesele profesionale vin și mai ușor, odată cu creșterea optimismului și cu apariția unor noi interese și a unor noi cunoștințe printre oameni interesanți, cu vederi la fel de largi și de îndrăznețe ca ale dumneavoastră. Pe planul sentimental tindeți să deveniți foarte selectivi și să faceți "epurări" printre cunostințe, păstrându-le doar pe acelea care vă par cu adevărat valoroase. Nici în cuplu nu prea sunteți dispuși către concesii și aveți cerințe destul de exigențe de la partener. Cei care sunt singuri, nu doresc să se lege decât dacă întâlnesc pe cineva serios, demn de încredere. Mulți Berbeci vor simți chiar nevoia de singurătate. În ceea ce privește sănătatea, sunt câteva probleme cu care vă puteți confrunta: obezitatea, bolile de ficat, colesterolul și excesele. Berbecii cu predispoziții în acest sens vor trebui neapărat să ia măsuri.Anul 2015 este excelent pentru demararea unor acțiuni importante, inclusiv pentru începerea, continuarea sau reluarea studiilor. Vârsta nu conteazâ, atata timp cât studiile vâ pot aduce avantaje. Lunile de maximâ inițiativă și eficiență sunt august și septembrie.Prima parte a anului este o perioadă în care multe vise pot prinde contur. Faceți planuri noi, se nasc speranțe și mai mari în sufletul dumneavoastră și priviți cu multă încredere spre viitor.Vă simtiți liber în tot ce faceți, nu aveți limite sau restricții și vă manifestați după propria voință, independent și încrezător în propriile acțiuni. Primiți sfaturi de la persoane competente în activitate de consiliere: consilieri juridici, financiari, profesori, care vă vor oferi o anume ghidare pentru continuitatea unor proiecte.Pe plan financiar, 2015 este un an generos. În mod sigur nu rămâneți cu buzunarul gol. Dacă știți că meritați, puteți chiar să cereți o bursă sau o mărire de salariu, pentru că aveți șanse mari să vi se acorde. Martie ar fi o lună potrivită, dar nu singura.În septembrie pare a fi un moment favorabil schimbărilor radicale în plan profesional: schimbarea locului de muncă, avansare pe o altă treaptă ierarhică, extinderea clientelei. Veți intui foarte bine persoanele de care este bine să vă apropiați pentru a fi sprijiniți. Veți lega prietenii foarte puternice, mai ales cu bărbați și persoane mai în vârstă.Șansele de căsătorie, pentru cei singuri, cresc major. Pentru cei deja căsătoriți, este un moment bun pentru armonizarea energiilor în cuplu, orice problemă anterioară – conflicte, dezechilibre – ajungând mai ușor la consens.Sănătatea dumneavoastră este la cote maxime, orice problema anterioară putând fi depășită cu succes. Vă îmbunatățiți modul de alimentație, încercând un regim nou, ce poate da roade benefice.Astrele spun că anul acesta veți încerca ceea ce v-a fost teama să încercați demult: să faceți schimbări pe toate planurile care nu vă aduc satisfacții, să nu mai asteptați ca alții să ia decizii în locul dumneavoastră și să luptați să faceți din viață exact ce vă doriți.Veți fi supuși și la unele încercâri. Nu e cazul să vă descurajați, pentru că, până la urmă, viața este o luptă continuă. După primele 6 luni ale acestui an, lucrurile se vor mai relaxa într-o oarecare măsură.În privinta banilor, situația dumneavoastră este cam încurcată: unele resurse secundare pot fi întrerupte sau diminuate, pot apărea dificultăți legate de o împărțire (partaj, succesiune) care nu vă avantajează; apoi, anumite obligații financiare devin împovărătoare, secatuindu-vă bugetul (rate, chirii, taxe etc.); în plus, aveți tendința de a cheltui mai mult decât vă permite punga.În luna iulie este posibil să vă încercați norocul pe alte meleaguri. Sunteți foarte atrași de străinătate și, din a doua parte a anului, vă puteți face curaj în acest sens.Pot apărea schimbari majore în plan profesional, cum ar fi o reprofilare, un curs de specializare, o alta direcție, o altă profesiune, o altă funcție. Se pun alte baze ale evoluției dumneavoastră socio-profesionale. Vă bucurați de sfaturile sau ajutorul concret al unui superior.Luna octombrie deschide o perioadă benefică asocierilor de orice fel. Nu mai doriți să fiți singur și iesiți în întâmpinarea celorlalți cu mai mult interes.Acordați mai mare atentie aspectului dumneavoastră fizic, investiți mai mult în ceea ce formează imaginea dumneavoastră publică. Anul descrie o etapă bună a vieții dumneavoastră, priviți totul cu încredere și optimism. Sunt câteva luni de succes în plan sentimental. Aveți alături de dumneavoastră persoana care poate răspunde pozitiv iubirii dumneavoastra.Sănătatea, mai ales de la finalul lunii martie până la începutul lui septembrie, va fi cât se poate de bună. La starea dumneavoastră foarte bună va contribui și faptul că veți face mult sport din plăcere.La începutul acestui an sunteti mult mai comunicativ, mai deschis, mai jovial, vorbiti si scrieti cu mult aplomb, intretineti relatii armonioase cu lumea.Sunteți o prezență agreabilă în anturajul dumneavoastră apropiat, reușind să-i influentați pozitiv și pe ceilalți. Șansa dumneavoastră stă în comunicare, deci trebuie să găsiți o modalitate de a comunica lumii ce aveți de spus.Luna martie va aduce mai multă siguranță de sine, dar aveti tendinta sa munciti mult prea mult si exista pericolul de a va epuiza. Incepand cu aceasta luna veti fi foarte indarjiti la locul de munca, cea mai multa energie consumand-o acolo. Din pacate, nu veti putea sa va afirmati inca pe masura eforturilor depuse si veti fi dezamagiti; aveti impresia ca pedalati in gol.Viata dumneavoastra va fi puternic influentata de sectorul fiananciar. Sunt previzibile creșteri ale veniturilor, dar este bine să nu vă bazați pe câștiguri picate din cer, pentru că veți munci pentru fiecare bănuț.De la sfârșitul lui septembrie, Racii încep să primească însărcinari tot mai importante, puterea lor de muncă sporește și începe să se întrevadă o reușită însemnată pe plan profesional. Octombrie aduce evenimente importante în acest sens.Pentru unii este un moment ideal pentru studiu, li se oferă șansa de a învăța ceva nou și atractiv, pentru alții este un moment ideal de a deveni părinți, simțind mai mult ca oricând nevoia de a avea copii cărora să le oferiți grija și dragostea de care sunteți capabil.Din punct de vedere sentimental, preferați libertatea, dar veți ști să vă asumați responsabilitatea într-o relație. Aveți o inimă foarte mare și foarte romantică, așa că nu ne temem că nu veți avea povești minunate la finalul acestui an. Oricum, devenți ceva mai stabili.Sănătatea vă poate juca feste, mai ales în prima jumătate a anului. Sunt posibile intervenții chirurgicale.Ați priceput deja, din anul care tocmai a trecut, că nu puteți trăi singuri pe aceasta planetă, încercând în același timp toate bucuriile specific umane.Până și faptul că iubirea nu trece doar prin stomac nu mai este un lucru de neinteles pentru dumneavoastra. V-a luat ceva timp sa intelegeti.Anul debutează cu probleme financiare serioase, fapt ce va face ceva mai pesimisti. Nu este totusi cazul sa deveniti asa de inchisi, pentru ca dupa 25 ianuarie incep sa se urneasca toate incet, incet, in directia proiectata deja de anul trecut.În ceea ce privește munca, deși nimic nu este simplu și apar destule dificultăți, până în octombrie sunt șanse maxime să apară cel puțin o reușită adevarată. Afacerile prospera datorita unor asocieri sau colaborari de succes, de aceea trebuie să acceptați relationarea cu ceilalți.Un plan ce părea blocat fără ieșire in anii anteriori, poate cunoaste acum o redresare fantastica si o revenire la normal. Unele lucruri ce pareau definitiv pierdute pot reveni acum in prim planul atenției dumneavoastră cu mari șanse de evoluție pozitivă.Deveniți o persoană populară, cu mulți prieteni, dar s-ar putea ca în anturaj să se strecoare uneori și „paraziți” care să profite de bunavoința dumneavoastră. Mai glumeț și mai simpatic, sunteți atras acum mai mult de petreceri, distracții, serbări, bucurându-vă de companii plăcute.Viața dumneavoastră sentimentală va fi plină de aventuri. Femeile pot avea legaturi cu bărbați din străinatate. Viața familială va înflori, mai ales din luna iulie. În această perioada puteți găzdui la dumneavoastră persoane din străinatate. Leii celibatari vor duce dorul unei case pline de copii.În final, cel mai important avertisment: sănătatea nu trebuie în niciun caz neglijată în 2015. Chiar dacă vă simtiți în formă, tot ar fi bine să faceți un control general.Nativilor le reuseste in 2015 aproape tot ce isi pun in minte, mai ales in chestiunile cu adevarat importante. Este un an deosebit, care aduce noi idealuri, noi prieteni, proiecte de viitor mai indraznete. Este un an bun si pentru suflet (cu exceptia lunii septembrie, care poate aduce dezamagire in relatiile de cuplu) fiindca se pot petrece evenimente fericite, cum ar fi o poveste de dragoste, aparitia unei sarcini dorite sau nasterea unui copil in familie.Este o perioadă de adevarata stralucire pentru dumneavoastra, radiati energie si caldura. Va manifestati personalitatea cu fermitate si va puteti remarca usor, iesind mai mult ca oricand in lumina reflectoarelor.Profesional, 2015 este unul dintre acei ani în care lucrurile se stabilizeaza și merg aproape de la sine pe făgașul potrivit. Este urmarea firească a reușitelor din ultima vreme. Și încă mai este loc pentru împlinirea speranțelor, mai ales că Fecioarele se bucură de simpatia și sprijinul unor personaje influente.În lunile mai si iunie pot aparea incurcaturi. In aceste perioade, Fecioarelor li se recomandă să se abțină de la împrumuturi și investiții și să fie foarte vigilente în legatură cu veniturile partenerului.Pentru toate Fecioarele, indiferent de data nașterii, este un an care oferă ocazii de progres pe plan profesional, de avansare și îmbunătățire a statutului.Relațional, lunile aprilie, mai si iunie pot fi delicate pentru partener sau pentru cuplu în sine. Iar daca în perioada respectivă apare o nouă dragoste, nu trebuie să vă entuziasmați prea tare, fiindcă nu sunt șanse să dureze. Cei care intenționează să se căsătorească, ar face bine să nu-și fixeze nunta în această perioadă. Sfatul este valabil, de altfel, pentru orice alt fel de contract sau alianță.Chiar dacă în acest an aveți un organism rezistent, menajați-vă! Energia fizică pe care o aveți este considerabilă și poate să determine un interes crescut pentru sport.Anul 2015 este pentru Balanțe un an strategic, de decizii importante și stabilizare profesionala sau sociala, un an de temelie. Cu o condiție: sa aiba multa rabdare și tenacitate, fiindca nimic nu se obține prea simplu.În acest an, nativii acestei zodii se pot astepta la orice. Poate fi cea mai revolutionara perioada din viata, cu evenimente bruste si neprevazute, cu conjuncturi iesite din comun, cu schimbari radicale. Fie ca-si dau seama sau nu, ele cauta de fapt libertatea, noul si originalul.Muncile banale și stereotipe le vor exaspera, deci trebuie sa se orienteze catre preocupari care sa le solicite creativitatea, originalitatea si ingeniozitatea, sau catre un loc de munca in care sa aiba cat mai multa libertate de miscare.Pe plan profesional, Balantele au din toamna o mare indemanare în a întoarce situațiile în favoarea lor. Prind din zbor ocaziile favorabile și le exploatează cu abilitate și înțelepciune. Își fac proiecte și privesc cu mai multă îndrăzneală spre viitor.În plan financiar nu trebuie să vă așteptați la îmbogățiri spectaculoase.În prima parte a anului sunteți capabili să îi intelegeți mai mult pe cei din jur, stiti exact ce doriți de la ei și de la dumneavoastră înșivă, nu mai sovaiti in nici o directie si toti se pot baza pe dumneavoastra. Cuplul îl sustineți cu zâmbetul pe buze chiar daca nu arareori apar momente de incordare datorate în special racelii de care da dovada partenerul sau din cauza distantei de la care sunteti nevoiti sa va sustineti iubirea. Relatiile mai vechi vor rezista cu brio acestui test, cele mai recente ar putea avea oarecum de suferit, dar totul depinde de dumneavoastră și de el/ ea, astrele neavând prea multe de spus în acest moment despre viitorul acestor cupluri.Cu sănătatea ar putea avea mari probleme nativii sensibili la schimbări de temperatură. Răcelile vor fi frecvente.Ocupați să demonstrați cat mai mult cat de capabili sunteti in plan profesional, veti cam neglija complet viata de familie. Nu inseamna insa ca acesta este in pericol de destramare, ci doar ca raceala cauzata de griji, stress si oboseala se va instala in acest plan pentru vreme inlungata. Nu fugiti insa de relatii sociale care sa va ajute sa prosperati, sa avansati si sa calatoriti mult. Va trebui insa sa fiti foarte stapani pe dumneavoastra insiva, sa tineti permanent legatura cu colaboratorii, sa fiti foarte sistematizati si rigurosi.În plan material nu duceti lipsa de prea multe. E drept ca v-ati dori sa aveti mai muti bani, sa va permiteti mai multe, dar aveti mai mult decat au altii, si asta ar trebui sa va multumeasca.Partea cea mai neplăcută a acestui an este aceea ca la serviciu sunteti apreciati mai mult in vorbe, laudati si dati drept exemplu, dar primele, avansarile si recunoasterile oficiale se lasa asteptate. Treceti insa cu bine si peste aceste teste psihice menite a va pune la incercare rabdarea si tenacitatea.Un punct fierbinte al anului este cuplul. Apare nevoia de transformare, de regândire a relației sau a modului de raportare la partener. Scorpionii disponibili sufletește pot trăi o nouă pasiune, pot face cunoștință cu aspecte nebănuite ale sexualității lor.În cazul Scorpionilor care au un partener stabil, este posibil ca acesta sa treaca prin momente dificile. In fine, pentru cei care se zbat intr-o relatie problematica, 2015 deschide calea spre despartirea eliberatoare.Sănătatea ar putea avea oarecum de suferit din cauza oboselii psihice și intelectuale la care vă supuneți. O alimentație adecvată, puțin sport și vitaminele și mineralele necesare v-ar susține însă tonusul și puterea de a merge nestingheriți mai departe.Sensibili și putin cam prea încăpățânați, anul acesta țineși neapărat să aratați cu degetul spre cei care v-au rănit în trecut. În inimă i-ați iertat complet dar vreți neapărat să țineți minte pentru totdeauna ce vi s-a întâmplat, în speranța că veți ști să vă feriți pe viitor.Familia va fi centrul universului multora dintre dumneavoastră, chiar daca ritmul de lucru pe care vi l-ati autoimpus va va rapi mult din timpul de petrecut in sanul familiei.Prima parte a anului favorizează cu precădere realizările dobândite prin seriozitate și muncă. Partea doua a anului este mai bogata in surprize, in intamplari neasteptate, in posibilitati ivite pe negandite, in ocazii care va imboldesc sa adoptati noi modalitati de actiune, mai moderne sau mai originale.Pe tot parcursul anului, anumite planete vor influența major viața dumneavoastră. Pot aduce un eveniment de destin prin care viața dumneavoastră capată o altă culoare. Atunci veți cunoaște o altă fațetă a propriei dumneavoastre personalități, poate în alte condiții de viata, in care energia dumneavoastra devine maxima, cheful de a trai la fel si descoperiti dintr-o dată ca o latură a personalității dumneavoastra nu a fost suficient folosită. Va fi momentul revelarii unei alte identități, practic după acele luni descoperind că ați devenit altul.Una dintre lecțiile principale pe care le aveți de învățat este dominarea agresivității și a posesivității în relațiile cu persoana iubită. Va trebui să învățați ce este constanta și profunzimea sentimentelor și va trebui să vă dominați instinctele sexuale deosebit de puternice. Activitatea sportivă vă va face foarte mult bine, pentru că vă va consuma excesul de energie.Cu sănătatea toate ar fi bune și frumoase daca ați reuși să gasiți timp să consultați doctorii atunci când problemele sunt doar la început, nu abia când se agravează.Fiind multumiți de dumneavoastra insiva si de cei care va inconjoara, anul 2015 ar putea fi pentru dumneavoastra cel putin la fel de bun ca 2014. Nimic nu va poate induce ganduri negre, nimic nu ar trebui sa va deprime sau sa va produca sentimente negative.Mândri in sinea dumneavoastra de ceea ce sunteti, adorat de unii si contestati tacit de foarte multi, continuati si in acest an maniera exploziva de a-i trata pe cei din jur.Anul acesta vă este avantajos pe multe planuri, asa ca nu ar trebui sa ezitati cand vi se fac anumite propuneri. Aveti ocazia de a va pune in practica ideile, de a fi sustinuti de oameni deosebiti, de a realiza ceea ce nici nu visati in anii anteriori.Cei care n-au serviciu, au șanse mari sa-si gaseasca, iar cei care au deja, isi mai pot gasi inca unul. In unele cazuri, s-ar putea ca la originea realizarilor profesionale sa se afle un esec, dar care se transforma pana la urma intr-un mare salt inainte.Din toamnă, apar asocieri și colaborări profitabile, noi cunoștințe utile, mai mulți clienți și contracte bune.În familie, important pentru dumneavoastra este ca nimeni sa nu se simta neglijat, asa ca va revarsati toata dragostea asupra celor care inseamna cu adevarat ceva pentru dumneavoastra. Prietenii va sunt mai dragi ca niciodata, dar totusi familia ramane pe primul loc.În cuplu treceți printr-o perioada deosebit de benefica, plina de intelegere si daruire, de tot ce isi poate dori un om. Nu par a se isca nici un fel de furtuni cu exceptia micilor impunsaturi de indragostiti. Chiar si Capricornii implicati de ani de zile intr-o relatie sentimentala ce parea a se fi deteriorat vor avea parte de liniste, seninatate si intelegere.Sănătatea ar putea să vă dea bătai de cap și să ia turnuri neașteptate – și neplăcute - în cazul exceselor alimentare care s-ar putea solda cu erupții cutanate, eczeme sau indigestii grave.În general indeciși și totusi echilibrați în hotărâri, nativii Vărsători vor lua anul acesta prin surprindere pe cei care îi cunosc: vor lua decizii majore, care vor schimba în mare măsură viața lor dar oarecum și pe a celor din jur. Una peste alta, vreți să iesiți din anonimat, doriți să demonstrați că puteți mai mult, și sigur veți reuși, căci astrele vă călăuzesc.Luna martie este un punct de cotitură maximă pentru o mare parte dintre dumneavoastră, un contract de muncă nou fiind cel mai probabil șansa dumneavoastră de a rezolva multe dintre problemele care vă frământa.Unii Vărsatori care își aleg obiective serioase și nu caută succesul imediat, pot să avanseze binișor, dacă acționează cu diplomație. Există unele domenii în care chiar au șanse foarte frumoase: studiile, comunicarea, călătoriile și activitatea mentală.Imaginea dumneavoastră publică se îmbunătățește, începeți să cunoasteți persoane în care vă puneți unele umbre de speranță, în special dacă lucrează în domenii profesionale înrudite cu ale dumneavoastră.În plan social s-ar putea spune ca nimic nu iese din limitele normalului. Aveți însă prea puțin timp liber și pe acesta se cuvine să i-l acordați mai mult familiei. Oricum, se pare că multe dintre prieteniile dumneavoastră vechi s-au răcit, fie din cauza distanței, fie a anturajului. Ar trebui să nu uitați însă de ei. Prietenii noi sunt puțini.Familia nu joacă un rol deosebit de important în deciziile dumneavoastră, câci tindeți să hotărâți singuri ce doriți să faceți. Nu îi va plăcea deloc însă acest lucru partenerului de viață. Nici părinții nu vor fi încântați de atitudinea dumneavoastră. Important este totuși să vă sfătuiți cu partenerul de cuplu atunci când decideți ceva în numele amândurora.Sănătatea ar trebui îngrijită ceva mai mult, sportul fiind cel mai indicat pentru dumneavoastră. Evitați tratamentele “după ureche”, dar nici nu mergeți la medic pentru cea mai mică migrenă!În general, anul acesta va fi bun. Nu vă este teamă de muncă, atâta vreme cât știți că veți avea câștiguri pe măsură și vă veți orienta să legați prietenii cu persoane foarte influente.Veți pune bazele unui nou început pe toate planurile. Vreți ca viața dumneavoastră să ia cursul pe care vi l-ați dorit dintotdeauna și ferească Dumnezeu să încerce cineva să vi se opună!Studiați mult, citiți mult, sunteți atras de latura abstractă a vieții, eliberându-vă de cotidian. Intrați într-o altă lume în care acumulați multe informații noi, utile evoluției dumneavoastră intelectuale și spirituale.În plan profesional, intuiția, sentimentul responsabilității, aspirația către progres, puterea imaginației, dar și încăpățânarea nativă vă ofera noi oportunități de avansare. Ca și anul trecut, important este sa vă bazati pe propriile dumneavoastră forțe chiar dacă nu este absolut necesar să va spetiți muncind. Banii sosesc încet dar sigur și cu certitudine veți reuși să economisiți destul de mult.Banii vin și pleacă, dar vă raman suficienți cât să începeți să faceți economii pe care vă veți putea baza mai târziu, pe la sfârșitul anului. Veți reuși să ajutați financiar și câțiva amici care nici nu se așteaptă la un asemenea gest din partea dumneavoastră. Important este că reușiți să vă faceți noi prieteni, dar nu unii “cumpărați”, ci unii care vă vor fi cu adevarat recunoscători și apropiați sufletește vreme îndelungată.Nespus de fericiți vă veți simți în cadrul cuplului și ar trebui să îi spuneți acest lucru și partenerului de viață care începe să aibă unele îndoieli în privința sentimentelor dumneavoastră. Există totuși și persoane din afara cuplului care încearcă de vreme lungă să vă destrame relația.. Important este să reușiți să treceți peste capcanele întinse de rău-voitori.În ceea ce privește sănătatea, țineți sub control tensiunea arterială, evitați stresul prelungit și oboseala intelectuală excesivă!Sursa: Mediafax