HOROSCOP 2014: Cum va fi anul viitor pentru fiecare zodie

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii au realizat un HOROSCOP al anului 2014 pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, dar și o recomandare pentru fiecare zodie.BERBECAnul 2014 se va dovedi a fi unul social, în care veți ieși din izolarea în care v-ați retras în anul care tocmai a trecut. Toate barierele vor cădea, iar spiritul dumneavoastră se va elibera de toate restricțiile. Veți avea ocazii nelimitate de a vă crește abilitățile pe plan personal sau profesional.Sunteți un romantic adevărat, aflat mereu în căutarea frumosului și a unei relații armonioase, iar acest an vă va aduce experiențe de neuitat. Veți dori să renunțați la orice decizii impulsive în schimbul unei relații armonioase cu o persoană care vă va aduce multe bucurii. Dar asta nu înseamnă că nu veți mai avea parte de emoții sau acțiune. Din contră, din momentul în care se vor pune bazele unei relații solide, veți avea parte de momente pasionale.Cei care au fost singuri până acum vor trebui să se obișnuiască să țină cont și de părerea partenerului de viață; nu va mai fi doar ”eu”, ci ”noi”. Când planeta Jupiter se va muta în iulie în casa dragostei pentru berbeci, va aduce cu sine norocul și plăcerile de care veți avea nevoie. A doua parte a anului va fi plină de oportunități și distracție. Veți lăsa la o parte preocupările ce țin de familie și vă veți cufunda în bucurii ca un copil.Influența planetei Venus asupra carierei se va vedea încă de la începutul anului: dacă vă doreați o schimbare de imagine, mai multă creativitate, implicare totală, momentul a sosit! Dar va trebui să nu ratați startul din primele luni ale lui 2014, pentru că în a doua parte veți pierde din energia dedicată muncii și veți lăsa loc plăcerilor personale, care vor avea o prioritate mai mare.Recomandare: Nu aveți de ce să vă temeți de schimbările majore care vor veni: planetele vă sprijină necondiționat, vă fac să vedeți lucrurile în profunzime, să fiți plin de creativitate și de pasiune.TAURDacă în anult trecut v-ați neglijat propriile nevoi și ați avut mai mult grijă de problemele celorlați, a venit momentul să investiți în ceva nou: viața dumneavoastră. Aceasta nu înseamnă că veți da dovadă de egoism sau nepăsare, ci că veți avea o forță mai mare să vă ocupați de propriile nevoi și dorințe. A trecut atâta timp că aproape nici nu mai recunoașteți lumea în care vă învârtiți, totul s-a simplificat mult prea mult.În acest an veți pune accentul pe comunicare, pe munca de la serviciu și pe rutina zilnică. Vă doriți să faceți mai mult sport, să vă odihniți mai bine și să nu mai faceți ore suplimentare. Veți avea multe oportunități de socializare și de a învăța lucruri noi, mai ales din luna iulie când influența pozitivă a astrelor vă va face să fiți optimist, plin de inspirație și speranță.Cum Saturn își continuă călătoria în casa dragostei, va trebui să vă înfruntați toate temerile sau incertitudinile față de relatiia cu persoana iubită. Poate chiar vă veți confrunta cu iubiri mai vechi și veți analiza bucurii sau eșecuri din trecut. Totul se va limpezi și, ca prin minune, vă va face să atrageți sau să păstrați un partener uimitor. Veți asculta doar ce vă va cere inima și veți lăsa deoparte orice precauție.Caruselul planetelor îl va avea pe Marte în casa muncii, așa că vor fi multe de făcut. Veți fi uimit câte energie și creativitate veți avea. Norocul este de partea dumneavoastră, la fel și arta de a vorbi. Pentru a vă atinge țelurile veți face apel la sentimentele oamenilor mai mult decât la mental. Chiar când veți avea de luat decizii majore va trebui să vă bazați mai mult pe fler, pentru că intuiția este una din vedetele acestui an.Recomandare: Veți continua să învățați lecții valoroase despre integritate și angajamente, fie că va fi vorba despre dragoste sau locul de muncă. Veți vedea cât de important este să vă aliați cu cei cu care împărtășiți aceleași valori.GEMENIAnul 2014 este un an în care rezultatele muncii dumneavoastră vor fi foarte vizibile. Ar trebui să profitați de primele șase luni ale anului deoarece casa banilor este influențată de Jupiter. În luna Iulie veți primi niște bani fie de la o rudă apropiată, fie este remunerația în urma unui proiect la care ați lucrat foarte mult încă de la începutul anului. Ar fi bine să păstrați o parte din acești bani și pentru zilele negre.Anul acesta veți face și niște schimbări în cariera dumneavoastră, lucru care o să influențeze în mod pozitiv și relația cu partenerul de viață, care fusese lăsată în ultimul timp pe un plan secund. Veți avea multă energie iar pe lângă rutina obișnuită casă-serviciu vă veți implica și într-o serie de proiecte care vă vor solicita foarte mult intelectul. Anul 2014 este un an în care viața dumneavostră se restarteaza. Dorința dumneavoastră de comunicare, de învățare, de a ajuta oamenii, vă ajută să găsiți noi oportunități în carieră și implicit să vă sporiți veniturile.Viața de cuplu va lua o întorsătură moajora. Din luna Februarie lucrurile încep să evolueze într-un sens pozitiv, așa că în dragoste veți avea parte numai de experiențe pline de romantism și pasiune. De asemena veți face tot felul de compromisuri în care veți pune nevoile partenerului dumneavoastră de viață mai presus de nevoile dumneavoastră, lucru ce vă va apropia și mai mult de persoana iubită. Pasiunea va fi primordială. Veți trăi cu intensitate maximă fiecare clipă din viața dumenavoastra amoroasă. Dacă până acum vă doreați libertate, acum vă doriți stabilitate, întrevăzându-se mari șanse de căsătorie.În partea a doua a anului, Jupiter părăsește casa banilor și se mută în casa educației. Orice investiție în dobândirea unor noi cunoștințe se va dovedi extrem de profitabilă.Recomandare: Nu lăsați stresul și porblemele cotidiene să vă influențeze și urmați-vă drumul pe care ați pornit. Dacă vi se cere ajutorul nu ezitați să-l dați, căci astfel veți câștiga încredere în dumneavoastră și mulți prieteni.RACÎn acest an veți fi mai dispuși decât până acum să vă asumați responsabilități pe care le-ați putea onora cu succes. Jupiter este în casa dumneavoastră, iar dacă sunteți în așteptarea unui câștig financiar acum este momentul. Pe zi ce trece veți constata că situația dumneavoastră financiară se îmbunătățește.Ați vrea să faceți ceva și pentru dumneavoastră, poate o schimbare în ceea ce privește cercul prietenilor. V-ați cam săturat să-i țineți alături pe cei care continuă să vă dezamăgească. Deci, dacă trebuie să puneți capăt unei relații, de orice gen, atunci aceast an este bun pentru așa ceva. Trebuie însă să știți că diplomația este un avantaj de care nu trebuie să vă lipsiți.Anul acesta va veți concentra foarte mult și asupra relației cu partenerul de viață care este din ce în ce mai strânsă. Iubirea vă face mult mai tolerant cu cei din jurul dumneavoastră. Dacă nu sunteți căsătorit, este posibil să vi se facă o declarație de dragoste de către o persoană de la care nici nu vă așteptați.Amabilitatea și munca din greu ar putea fi cheia succeselor acestui an. Asta nu înseamnă că trebuie să le faceți dumneavoastră pe toate. Și buna coordonare a lucrurilor poate fi răsplătită mai devreme sau mai târziu. Relațiile cu colegii și cu șefii dumneavoastră se vor îmbunătății. Acest lucru nu vă surprinde, deoarece ați depus foarte mult efort anul trecut pentru a le câștiga respectul.Recomandare: Ar fi bine să vă stabiliți prioritățile încă de la începutul anului, ca să nu vă pierdeți vremea. Trebuie să vă faceți timp pentru mai multă odihnă. Păstrați-vă calmul și optimismul pentru că anul acesta schimbările pe care le veți face vor fi benefice pentru dumneavoastră.LEUPentru cei născuți în zodia Leului, anul 2014 va debuta favorabil în toate domeniile, însă va fi nevoie de o atenție sporită în relațiile cu persoanele din jur. Dacă în anii trecuți ați fost obișnuiți să exagerați și să duceți lucrurile la extreme, a venit momentul să faceți o schimbare în viața dumneavoastră. Veți fi nevoit să apelați la diplomație și să faceți compromisuri pentru a putea păstra strânsă legătura cu persoanele apropiate.Dacă în ultima perioadă ați încercat să faceți transformări legate de viața personală, în 2014 nivelul dorinței de schimbare va fi mult mai accentuat. Cunoașterea de sine va juca un rol foarte important în deciziile pe care le veți lua pe parcursul anului în care tocmai ați pășit.Acest an va fi presărat cu noroc și multe noi oportunități în toate domeniile, inclusiv în dragoste. Este posibil să fiți foarte posesiv, iar profunzimea sentimentelor să nu mai fie atât de accentuată că până acum. Chiar dacă vi se oferă iubire, dumneavoastră dați dovadă de egoism și nu împărtășiți persoanei iubite aceleași sentimente. Lucrurile se vor schimbă însă, planul sentimental va lua o turnură favorabilă și cu timpul veți observa că ați depășit un nou nivel al consolidării relației.Influența pozitivă a planetei Jupiter vă va asigura o carieră deosebită, veți găsi noi posibilități să vă afirmați, iar persoanele din jurul dumneavoastră vor descoperi într-un final calitățile și potențialul de care dispuneți. Călătoriile vor deveni o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea carierei dumneavoastră. Veți fi uimit câte legături pozitive se pot crea printr-o simplă călătorie în străinătate, sub protecția planetei Jupiter. Este anul potrivit pentru lărgirea orizonturilor personale și profesionale.Recomandare: Totul evoluează spre bine, dar pentru ca acest lucru să aibă un caracter constant pe toată durata anului este nevoie de anumite sacrificii și schimbări din partea dumneavoastră.FECIOARĂTocmai ați pășit într-un an al vacanțelor și relaxării, în care lucrurile vor decurge exact așa cum vă doriți și nimic nu vă poate sta în cale. Chiar dacă sunteți cunoscut ca o persoană ce se dedică muncii, anul acesta va aduce o transformare radicală cu privire la acest aspect. Este anul în care veți putea pune în practică multitudinea de idei și dorințe acumulate de-a lungul timpului, fără a întâmpina vreun impas. De asemenea, gândirea și abilitățile de comunicare vor fi mai intense ca niciodată.Banii și datoriile vor fi de asemenea puncte cheie ale acestui an, dat fiind faptul că nu știți să vă administrați cheltuielile. S-ar părea că anul trecut nu ați reușit să păstrați o linie a echilibrului din punct de vedere financiar, însă anul acesta veți încerca să reveniți pe linia pe plutire, mai ales că ați realizat într-un final că un buget echilibrat înseamnă foarte mult, atât pentru dumneavoastră cât și pentru familie. Încercați să nu vă mai îndatorați pentru lucruri nesemnificative.În plan sentimental, anul acesta va aduce o continuare a schimbărilor pe care le-ați început în urmă cu cevatimp. Veți cunoaște noi experiențe și sentimente, cu totul diferite față de cele trăite până acum. Cu privire la relația actuală, lucrurile vor evolua foarte bine de-a lungul anului datorită implicării și sentimentelor, a căror intensitate este în creștere.Anul 2014 se va dovedi un an roditor și din punct de vedere al carierei, talentele profesionale și devotamentul fiindu-vă într-un final recunoscute de către superiori la justa valoare. Deci, dacă până de curând ați avut o reținere, a venit momentul să vă susțineți punctul de vedere și să cereți o avansare într-o funcție mai bine plătită.Recomandare: Trebuie să luați atitudine și să demonstrați persoanelor din jur de ce sunteți capabil. Nu vă bazați pe câștiguri picate din cer, va trebui să munciți pentru fiecare ban.BALANȚĂAnul acesta se va caracteriza prin schimbări radicale, când vă veți pune întrebări despre echilibru, dreptate sau frumusețe. Vă veți simți în elementul dumneavoastră învățând lucruri noi despre artă, diplomație sau despre arta de a face compromisuri.Dacă în anul ce a trecut ați fost o Balanță tristă și singură, nu vă temeți, în anul 2014 cu siguranță nu veți mai fi singur! Veți găsi persoană potrivită cu care să porniți la drum și relația va căpăta noi dimensiuni prin care puteți întrevedea deja perspective promițătoare către viitor. Sunteți cuprinși de optimism și aveți mare încredere în ceea ce va așteaptă împreună de acum încolo. Poate deja faceți planuri comune, poate e momentul în care vă demonstrați, definitiv și irevocabil, intențiile serioase pentru viitor, deci este o perioadă încărcată de energie pozitivă și de speranță.Dacă vor apărea însă probleme în relație, acest lucru se întâmplă din cauza orgoliilor, la care niciunul dintre dumneavostră nu vrea să renunțe. Dacă veți reuși să fiți mai toleranți unul cu celălalt, veți reuși să păstrați relația. Este posibil să merite efortul.Cariera dumneavostră continuă să fie din ce în ce mai înfloritoare și în anul 2014, aducându-va din ce în ce mai multă încredere în forțele proprii. Puteți câștiga sume importante de bani, vi se poate face o ofertă tentantă de a începe o afacere, puteți primi vești promițătoare pentru viitor sau se pot ivi ocazii foarte profitabile pentru dumneavoastră. În partea a doua a anului, Jupiter vă va ajuta să vă puneți în valoare creativitatea și aptitudinile, să profitați de conjuncturi care vă plasează într-o lumină avantajoasă. Vă poate îndemna să explorați, să experimentați, să căutați noi deschideri profesionale.Recomandare: Veți avea momente în care persoanele apropiate vor avea tendința de a vă pune pe un piedestal și vă veți vedea răsplătit efortul ultimilor ani. Dar dacă nu veți reuși să vă faceți o ordine corectă a priorităților, balanța se poate schimba și în defavoarea dumneavoastră.SCORPIONAnul 2014 este unul foarte cel puțin la fel de intens ca 2013. Toate încercările avute în trecut nu fac mai mult decât să vă întărească și să vă dea speranța că anul 2014 va fi unul mai bun, în care obiectivul principal este schimbarea în bine. Metafora privind pasărea Pheonix care renaște din propria cenușă vi se potrivește foarte bine. Vreți să vă trăiți viața la intensitate maximă și veți fi dispus la foarte multe compromisuri.Sunteți pregătit să dați piept cu toate încercările care se vor ivi pe parcursul acestui an. Sunteți pe punctul de a intra într-o fază în care să reflectați asupra valorilor pe care le aveți, de a atinge noi nivele de maturitate, pe care le veți testa în fiecare zi.În plan sentimental simțiți nevoia de stabilitate, de ceva serios, de un angajament pe termen lung, poate o căsătorie. Deși doriți ceva stabil sunteți încă neîncrezător și continuați să testați devotamentul persoanei de lângă dumneavoastră. Intimitatea este lucrul care îl doriți cel mai mult și pentru care ați fi dispus la multe sacrificii. În acest an, Marte vă va ghida pașii în relația de suflet, punând un accent foarte mare pe afecțiune.Se pare că anul acesta ați intrat în grațiile lui Jupiter și veți avea o perioadă excelentă pe plan profesional. Sunteți foarte determinat să rămâneți la înălțime și motivația aceasta pozitivă vă va aduce un câștig substanțial. Vă gândiți serios la moduri de a vă extinde planul de activitate și de a face ca visele dumneavoastră să devină realitate. Încercați și reușiți să vă autodepășiți limitele , deși până acum nu credeați că ar putea fi posibil.Recomandare: Credeți mai mult în forțele proprii și la final veți ajunge la concluzia că sunteți capabili de realizări uriașe.SĂGETĂTOR2014 se poate dovedi a fi unul dintre cei mai sociali ani de care ați avut parte. Izolarea care ați îndurat-o anul precedent va fi înlocuită cu o doză mare de empatie față de membrii familiei, prieteni sau cunoscuți. Nu ați avut până acum nevoie de aprecierea și ajutorul prietenilor mai mult decât anul acesta. Va fi nevoie vă puneți toate limitele la încercare și cu siguranță le veți depăși, iar cu ajutorul primit de la familie, prieteni și cunostiinte, nu veți da greș.Situația dumneavoastră financiară pare incredibil de strălucitoare în 2014, poate și datorită implicării a€¶norocoase” a planetei Jupiter. Acesta este un an în care vă puteți majora substanțial veniturile cât și conturile bancare, deci nu va faceți griji pentru diminuarea lor. Veți avea parte începând din această vară de vacanțe deosebite și în același timp spectaculoase.Zonele de romantism și prietenie se lasă atinse cu greu datorită modului dumneavoastră de a percepe și a face diferența între iubire și prietenie. Cheia succesului este de a pune mai multă prietenie în iubire și mai multă iubire în relațiile cu prietenii. Deși pare ironic, cu cât vă veți concetra mai mult asupra relațiilor cu prietenii și asupra treburilor cotidiene, cu atât mai intensă va deveni relația dumneavoatra cu persoana iubită.Venus, planeta care guvernează situația dumneavoastră financiară, s-ar putea să vă facă unele surprize neplăcute în prima lună a anului, dar stați fără grijă, din februarie totul va intra pe făgașul normal, iar situația financiară se va îmbunătăți considerabil. Datorită mișcării planetei Jupiter, veți avea norocul și posibilitatea de a vă lărgi orizonturile și de a progresa atât pe plan profesional cât și pe plan personal.Recomandare: Anul 2014 pare anul ideal pentru realizarea planurilor și viselori dumneavoastră pe termen lung, un an al împlinirii profesionale cât și personale.CAPRICORNPregătiți-vă de un 2014 extraordinar pe plan profesional. Anul acesta poate fi cu ușurință unul dintre cei mai de succes ani de până acum, mulțumită unui mare aport adus de energiile planetare, care parcă vă împing de la spate și vă ajută să avansați la nivelul următor din punct de vedere al obiectivelor profesionale. Odată cu mișcarea planetei Venus, vă puteți aștepta la unele momente de tandrețe în viața de cuplu, cât și la unele posibile câștiguri financiare.Viața de familie și problemele domestice sunt de asemenenea un lucru prioritar pentru dumneavoastră în anul 2014. Este momentul să vă detașați de tot stresul care l-ați acumulat și să trăiți într-o stare de pace și liniște mentală. Veți evita mai mult ca oricând conflictele cu persoanele din familie și veți încerca să vă îndepărtați de atmosfera tensionată care va înconjoară.Anul acesta începe cu mișcarea retrogradă a planetei dragostei și a frumuseții, Venus. Acest lucru vă va face mult mai nostalgic, reflexiv cu privire la relația dumneavoastră. Ar putea apărea în peisaj iubiri mai vechi, probabil cu unele socoteli neîncheiate. Anul în curs reprezintă un sfârșit al ciclurilor negative de până acum și poate fi încununat cu un angajament armonios.Efortul depus pe plan profesional depus în ultimii ani, în care parcă ați fost împins de la spate de Pluto și Saturn, vă va aduce anul acesta multe realizări și bucurii, recompensele financiare fiind doar începutul succesului. Nu vă faceți griji pentru volumul mare de muncă de la începutul anului, deoarece sunteți cel mai bun și veți reuși. Realizările dumneavoastră sunt pe deplin meritate și în acest an planetele vă aduc oportunități mari în a excela.Recomandare: Veți fi extrem de plăcut surprins de ajutorul financiar de care beneficiați din partea tuturor. Sunt foarte rare momentele în care cereți un ajutor financiar din partea apropiaților, dar nu vă îngrijorați, succesul dumneavoatra bănesc în anul acesta, vă ajută să scăpați repede de datorii.VĂRSĂTORDacă până acum v-a plăcut atmosfera liniștită din cămin, în anul 2014 accentul se va pune pe călătorii și va trebui să vă pregătiți, pentru că aventuri fără precedent vă așteaptă. Chiar dacă uneori nu va fi vorba decât despre călătorii la modul figurat, bucuria de a vă extinde orizonturile cunoașterii vă va cuprinde pe tot parcursul primei jumătăți a anului. Poate fi vorba despre învățarea unui limbi străine sau despre o continuare a educației.Jupiter vă va ține ocupat și chiar veți ajunge să vă întrebați dacă veți mai reuși să aveți și un moment de respiro. Din fericire, începând din iulie focusul trece pe domeniul relațiilor și toate celelalte aspecte trec pe planul secund.Călătoriile și romantismul se vor întrepătrunde în acest an, existând șansa să vă îndrăgostiți de o persoană aflată departe sau de cineva pe care îl/o veți cunoaște într-o călătorie. Poate vă veți îndrăgosti doar de țara respectivă! Vara va veni cu un spirit nebunesc de generozitate și spirit jucăuș. Viața dumneavoastră romantică va semăna mai mult cu un teren de joacă decât cu un câmp de bătălie, fără jocuri de preluare a puterii sau de încercare de dominare.Obiectivele legate de carieră vor avea un loc important în gândurile și în acțiunile din 2014. Astrele vă vor oferi sprijinul lor: în luna iulie Jupiter se va muta în sectorul parteneriatelor, ajutându-vă să vă asociați cu exact oamenii de care veți avea nevoie. Îi veți alege în echipa dumneavoastră pe cei care vă vor completa abilitățile și estompa punctele slabe.Recomandare: 2014 nu este un an în care să vă manifestați tendințele de singurătate, pentru că va trebui să vă demosntrati măiestria de a face anumite grupuri să colaboreze și să vă adaptați la schimbări dinamice. Un alt aspect de care va trebui să țineți cont este cel al diplomației: va trebui să evitați acele porniri spontane și să afitati un aer cât mai detașat chiar și în momentele tensionate.PEȘTIAbundența sentimentelor de dragoste continuă și în anul 2014, chiar dacă poate nu va fi vorba de o iubire nebunească, ci doar despre cum recepționați tot ce vă înconjoară. Influența mirifică a planetei Jupiter continuă până în luna iulie și vă va face să vă simțiți ca și cum ați avea parte din nou de bucuriile copilăriei.Veți ști să vă manifestați ideile, sentimentele și chiar va ieși la iveală o latură artistică pe care până acum nu prea ați băgat-o în seamă. Din momentul în care obțineți o viziune, va dura foarte puțin până ca această să se transforme în realitate.Pe plan sentimental veți ști cum să vă bucurați fie de persoana care este lângă dumneavoastră, fie să aprindeți o nouă flacără a iubirii. Dorința dumneavoastră de a fi răsfățat va fi împărtășită de către partener, care va face totul pentru a vă creea momente plăcute. Va trebui, totuși, să învățați unele lecții care țin de angajamente, pasiune sau să vă confruntați cu unele temeri pe care nu le-ați depășit până acum.Deși sunteți un spirit liber, va trebui ca în 2014 să vă concentrați energia pe anumite obiective ale carierei pe care le-ați tot amânat până acum sau chiar neglijat. Aceasta nu înseamnă că va trebui să vă îndepărtați de acel teren al viselor în care vă place uneori să dispăreți, ci va trebui chiar să puneți în practică acele viziuni uimitoare. Veți fi un maestru al transformării viselor în profit, având alături planeta Neptun.Recomandare: Abundența și bogăția vă vor fi prieteni apropiați în acest an și nu veți putea să vă plângeți că vă plictisiți. Totul se va derula într-un ritm atât de amețitor încât va trebui să faceți un efort pentru a nu vă scufunda la un moment dat. Cheia menținerii pe linia de plutire va fi o programare riguroasă a timpului de care dispuneți, atât din punct de vedere al familiei, cât și al relatiilor de muncă.