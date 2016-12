HOROSCOP 2012

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

BERBECPână în octombrie 2012 domnește aceeași notă sobră, inflexibilă, pe care Saturn, aflat în casa cuplului, încearcă să ți-o impună de vreo doi ani. Privești relația prin prisma echității, a rigorii și a încrederii. Cât timp stă Uranus în zodia ta (până în 2018), trebuie să te reinventezi continuu, atât în plan personal, cât și profesional.TAURPrima parte a anului 2012 aduce o creștere spectaculoasă a apeti-tului sexual și o poftă nebună pentru flirt și aventuri amoroase. Această stare de avânt drăgăstos se poate să fi debutat încă din luna noiem-brie a anului precedent și se va perpetua tot anul. 2012 este un an prosper, favorabil carierei și finanțelor.GEMENIBine conturată, sfera relațiilor poate deveni teatrul unor evenimente semnificative în 2012. După un prim trimestru relativ banal, monotonia și blocajul (sau cumințenia!) cu care te-a căpătuit Saturn, aflat în casa iubirii și erotismului de vreo doi ani, vor fi, în sfârșit, învinse. Activitățile impulsionate sunt în domeniul imobiliarelor, agriculturii, resurselor naturale.RACÎn linii mari, în anul 2012 evoluezi cam în aceiași parametri ca în anul precedent. Pluto rămâne în casa cu-plului - intens, dar exigent, concentrat, dar predispus la frustrare, dornic să facă transformări de fond în viața ta relațională. Uranus îți electrizează ambițiile, te impulsionează să împrospătezi peisajul, să progresezi, să strălucești prin tot ceea ce ai unic.LEUO veste care ar trebui să te bucure este că pe 3 februarie 2012 Neptun pleacă definitiv din casa cuplului, pe care a perturbat-o în mod mai mult sau mai puțin subtil timp de 14 ani (din 1998). Dispare o parte din romantism, dar dispare și tendința de a te autoiluziona. Ai perspective frumoase în 2012.FECIOARĂIntrarea lui Neptun în casa cuplului Fecioarei, pe 3 februarie 2012, marchează debutul unei perioade de 14 ani în care idealismul va încerca frecvent să-ți înfrângă luciditatea. Neptun este un mare romantic, dar poate fi și un maestru al situațiilor confuze. Te așteaptă un an 2012 foarte activ profesional.BALANȚĂNota de bază a anului 2012 o dă Uranus, care electrizează casa cuplului Balanței până în 2018, anunțând modificări de peisaj, întâmplări neobișnuite, atracții subite sau posibile schimbări în viața partenerului/partenerei.SCORPIONÎn prima parte a anului 2012 te bucuri încă de prezența lui Jupiter în casa cuplului. Acțiunea lui binefăcătoare ar trebui să se traducă prin iubiri împărtășite, afecțiune și concordie, partener/parteneră care exercită asupra ta o acțiune protectoare. Cu Uranus în casa muncii, în 2012 ai energie și tragere de inimă, tinzi către progres și nu pierzi nicio ocazie de a-ți înnoi metodele de lucru, de a te moderniza, de a progresa.SĂGETĂTORN-ai cum să te plictisești în 2012, care, din punct de vedere sentimental-sexual-matrimonial, este de departe cel mai activ an din ultimul deceniu. În primul rând, Uranus învigorează puternic casa iubirii și a erotismului, unde, până în 2018, promite să aducă mereu ceva nou. Anul 2012 nu este activ doar în plan relațional, ci și profesional.CAPRICORNCu Jupiter în casa romantismului și a senzualității, prima parte a anului 2012 este foarte ofertantă. Încrederea în propria capacitate de seducție este mare, iar pornirile erotice sunt suficient de năvalnice ca să-ți înfrângă reținerile. După o mai lungă perioadă de efort insuficient recompensat și după felurite alte frustrări, situația profesională se ameliorează treptat.VĂRSĂTORUn an memorabil! 2012 are un atât de mare potențial romantic, încât ar fi greu să nu te alegi cu vreo poveste de dragoste de pe urma lui. Iubirea în sine, liberă de orice fel de obligații, iubirea de dragul iubirii, este la mai mare preț decât angajamentele serioase, pe termen lung. Prima parte a anului 2012 aduce o preocupare pentru investiții, proprietăți imobiliare și bunuri de patrimoniu.PEȘTIEvenimentul anului 2012 este intrarea lui Neptun în Pești, pe 3 februarie. Importanța tranzitului este dată de durata sa: Neptun va rămâne în zodia ta până în 2025! Tranzitul lui Neptun îți va accentua calități înnăscute precum romantismul, sentimentalismul. Șederea lui Neptun în Pești nu-ți influențează doar viața sentimentală, ci și parcursul profesional.