HOROSCOP

Ştire online publicată Vineri, 06 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Surprizele se țin lanț pentru tine astăzi și de data aceasta sunt dintre cele mai plăcute, așa că nu ai motive să îți faci griji prea multe. În sfârșit poți da frâu liber dorințelor.Taur: Îți planifici cu mare atenție o serie de activități de parcă nu ai fi conștient că este foarte posibil să îți fie date peste cap. Deocamdată este bine să visezi, mai ales pentru că ți-a cam lipsit optimismul.Gemeni: Faci o serie de afirmații care nu prea au niciun temei, deci cei din jur au toate motivele să nu te ia în serios. Poate că tu ai dreptate cu ceea ce spui, însă modul în care o faci nu te ajută.Rac: Vrei să afli mai multe detalii despre viața unui prieten care a devenit din senin extrem de secretos. Nu îți place faptul că nu mai ești pus la curent cu tot se întâmplă deosebit și te simți dat deoparte.Leu: Ai promis o co-laborare unei persoane care s-a dovedit de încredere, dar acum tu ești cel care nu te ții de cuvânt. Uiți ce ai spus sau nu ești încă sigur că vrei să faci acest lucru până la capăt.Fecioară: Ești conștient că un obicei vechi nu îți face chiar bine, dar parcă este un soi de plăcere vinovată la care nu poți renunța. Te ferești să le spui celor din jur despre faptul că nu poți renunța la viciul tău.Balanță: Vrei să îți ajuți o rudă care pare total debusolată și nu are soluții pentru a ieși dintr-o situație delicată. Nici tu nu ai idee cam ce ar trebui să facă pentru a scăpa rapid din încurcătură.Scorpion: Nu ai deloc răbdare astăzi, astfel că și statul la muncă ți se pare o corvoadă. Vrei să ieși în oraș, să te vezi cu prietenii, dar se pare că nimeni nu are timp de distracție.Săgetător: Spui lucrurilor pe nume astăzi și nimănui nu-i place ceea ce aude, mai ales că este vorba despre purul adevăr. Nu câștigi prieteni, însă nu te deranjează în mod special acest lucru.Capricorn: Pe plan sentimental te încearcă o nostalgie după o relație care nu a mers la momentul respectiv. Prietenii observă lipsa ta de contact cu realitatea.Vărsător: Nimeni nu a spus că este ușor să faci față unor provocări la locul de muncă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerci. Ești extrem de motivat și gata să dai ce ai mai bun pentru a evolua profesional.Pești: Te preocupă lipsa de armonie din familie, iar faptul că nu reușești să fii tu cel care găsește soluția la această situație te pune serios pe gânduri. Ești obosit, iar persoana iubită are impresia că acest lucru se întâmplă din cauza ei.