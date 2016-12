HOROSCOP

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Nu știi cum să treci peste hopul care apare azi în calea ta, pentru că soluția care s-ar cere este inacceptabilă pentru tine. Nu poți face una ca asta, e dincolo de limitele de suportabilitate, ca atare, fără sacrificiul de rigoare, totul se poate nărui.Taur: Este o zi periculoasă în plan sentimental, pentru că ești ispitit să faci un gest incorect. Cel drag poate suferi o mare dezamăgire din cauza ta, ca atare ar fi bine să fugi de orice tentație nefastă.Gemeni: Te cam joci cu timpul pe care îl ai la dispoziție, dar vei observa că pierzi multe ore prețioase pe chestiuni mărunte.Rac: Nu știi cum să privești evenimentul la care participi. Ești într-o mare dilemă, pentru că problema în cauză are totuși două direcții de interpretare: are și un câștig profitabil, dar și un preț de plătit.Leu: Te enervezi când vezi că nu îți iese ceva de la prima încercare. Fii conștient că unele lucruri au nevoie de mai multe tentative până dau rezultate, ca atare insistă.Fecioară: Se deschide o perspectivă nouă în fața ta, care naște și un entuziasm fantastic. Ai chef de acțiune, să te implici în noul proiect trup și suflet, poate molipsindu-te un pic și de la cei care îți țin companie.Balanță: Oferta care ți se face azi va avea efecte pe termen lung, doar că nu le vei observa foarte curând. Trebuie să ai răbdare, pentru că va dura mult până vei descoperi urmările deciziilor tale.Scorpion: O neatenție co-pilărească ar putea cauza o suferință majoră, deci nu te juca cu lucrurile care par minore la prima vedere. Ai putea cheltui o sumă de bani, și exact acei bani ar fi fost utili într-o direcție mult mai importantă.Săgetător: Se discută foarte serios acasă despre planurile comune din familie. Fie-care are ceva de spus aici, pentru că fiecare are un rol principal, fără a fi ignorat sau neglijat de ceilalți.Capricorn: Ești obișnuit cu tergiversarea lucrurilor, ca atare nu încerci să dai nimic peste cap, ci te adaptezi la ritmul normal de evoluție. Pentru alții, mai nerăbdători din fire, e de-a dreptul frustrant să aștepte atât.Vărsător: Fie că e vorba de tranzacții sau de asocieri în afaceri de perspectivă, merită să le acorzi atenție și mai ales să le privești cu deschidere, pentru că ar putea oferi rezultate de care vei fi mulțumit de acum înainte.Pești: Starea de sănătate precară este principalul dușman al planurilor de azi, pentru că nu te poți concentra serios la ceea ce ai de făcut. Nu ești în apele tale și îți lipsește forța de a te apuca de treabă.