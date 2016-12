HOROSCOP

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Fii just în apre-cieri și nu te avânta spre judecăți de valoare fără o cunoaș-tere aprofundată a problemei. Cineva te-ar putea tenta să ex-tragi o concluzie după o informație eronată.Taur: Ai făcut o greșea-lă și conștiința îți spune să o repari de urgență, înainte de a fi descoperită de cineva. Nu o prolifera mai departe, consi-derând că nu va avea efecte asupra nimănui.Gemeni: Atitudinea pozitivă pe care reușești s-o păstrezi orice ar fi se va dovedi a fi cheia tuturor problemelor de astăzi. Indiferent de cât de enervante ar fi unele piedici, nu trebuie să renunți la optimism.Rac: Când nu ești mo-tivat de nimic bun, cum să continui ce ai început? Un singur cuvânt de laudă dacă ar veni, ți-ai recăpăta imediat tonusul pozitiv.Leu: Dacă ai începe să cauți scuze cum că nu prea mai poți îndeplini ce ai promis, vei dezamăgi multă lume, dar mai ales pe tine. Adună-ți forțele și fă imposibilul, pentru a nu decepționa pe nimeni.Fecioară: Infidelitatea sau minciuna vor ieși într-o zi la iveală, tot așa cum și tu l-ai mirosi de la o poștă pe cel drag dacă ți-ar ascunde ceva. Mai bine stați serios de vorbă, față în față, ca să reparați ceea ce nu merge bine.Balanță: Apare un intrus în grupul din care faci parte. Încep să apară invidii absurde, orgolii care nu-și au rostul, și totul din cauza influenței negative a acestei persoane.Scorpion: Sfaturile pe care le primești și datele pe care le găsești prin manuale îți sunt de mare folos și le vei putea pune de mâine în practică. Nu mai e mult până la ținta propu-să, deci nu-ți pierde interesul.Săgetător: Deciziile pe care le iei astăzi vor fi bune pentru întreaga familie. Ții cont și de părerile celor dragi, pentru că a existat o analiză aprofundată, în care fiecare și-a expus detaliat punctul de vedere.Capricorn: Verifică a-tent informațiile pe care le primești astăzi dintr-o sursă care nu e demnă de încredere. Ceva îți spune că în spatele datelor primite se ascund niște interese meschine.Vărsător: Merită să te distrezi un pic acum, la finalul unei acțiuni la care ți-ai adus contribuția. Parcă te simți mai bine acum, că s-a încheiat, ca și cum ai scăpa de un stres sau de o datorie.Pești: Prietenii sunt extrem de importanți pentru tine astăzi, pentru că prezența lor îți face bine, are un efect energizant asupra ta. Când cineva crede în tine cu tărie, parcă începi și tu să mai prinzi energie.