HOROSCOP

Ştire online publicată Marţi, 31 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Ai parte de un început de săptămână plin de realizări profesionale. Fie șefii văd în sfârșit că ai făcut eforturi considerabile, fie găsești un job la care visezi de multă vreme.Taur: Niște amintiri din trecut sunt mai pregnante azi. Cel mai bine ar fi să treci peste amintirile care nu-ți fac bine. La locul de muncă te așteaptă niște zile pline de zbucium.Gemeni: O persoană mai în vârstă din familie are ceva nemulțumiri cu privire la activitatea pe care o desfășori, dar nu ești dispus să renunți sub nicio formă.Rac: Ai lăsat de multe ori sentimentele pe planul doi pentru a te dedica serviciului și acum ai parte de multe reproșuri. Afacerile pe care le începi acum merg ca pe roate și nu ai de gând să te oprești din ascensiune.Leu: Ești plin de creativitate și cei din jur apreciază asta. Relațiile de cuplu sunt ceva mai tensionate. Spre seară poți ajunge la o petrecere și acolo să întâlnești niște oameni deosebiți care îți pot schimba viața.Fecioară: Ai o dorință mai veche ce nu s-a împlinit până acum, dar se ivește posibilitatea de a te apropia de țelul tău. Cei din jur nu sunt de acord cu deciziile tale și întâmpini o serie de ostilități care te afectează în mare măsură.Balanță: După multe zile de stres și agitație se așterne o liniște mult așteptată. Problemele nu s-au rezolvat, dar stau în stare latentă. Te preocupă situația ta profesională și ai vrea să-ți găsești un loc de muncă pe măsura ta.Scorpion: Se ivește oca-zia unei excursii cu cei dragi și nu vrei să ratezi momentul. Ai nevoie de o ieșire din rutina coti-diană care pare că te înghite.Săgetător: Ai o perioadă zbuciumată în familie. Pare că nimeni nu te înțelege și ajungi în mijlocul unui conflict uriaș. Nervii sunt întinși la maximum, iar căile de relaxare sunt prea puține.Capricorn: Cei tineri din familie au nevoie de susținerea ta și ești acolo pentru ei în orice moment. Viața profesională are de suferit din cauza delăsării tale. Încearcă să te mobilizezi.Vărsător: Ai parte de niște momente tensionate la locul de muncă și nu știi cum să ieși din ele. Fii diplomat în continuare și ai răbdare. Relațiile sentimentale stau deocamdată pe loc.Pești: Ți-e greu să te decizi încotro să o iei. Viața sentimentală este destul de zbuciumată pentru că cineva intervine și dă planurile peste cap. Pe plan financiar îți lipsește șansa deocamdată și nu știi cum să găsești norocul de care ai atâta nevoie. Poți încerca să joci la loterie sau oricare alt joc de noroc.