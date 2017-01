HOROSCOP

Ştire online publicată Luni, 02 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: S-ar putea ca dimineață șeful să vă dea o veste care să vă schimbe complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimțiți este trecătoare, așa că nu are rost să vă faceți griji.Taur: S-ar putea să aveți divergențe cu partenerul de viață, pentru că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă în casa. Pentru a evita o ceartă, este suficient să țineți seama și de dorințele celorlalți.Gemeni: Întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și financiar. Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare! Ar fi bine să țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor.Rac: Dimineață sunteți agitat din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Vă sfătuim să vă temperați nervozitatea, altfel puteți ajunge în situații neplăcute.Leu: Dimineață sunteți dezamăgit profund, pentru că un coleg pe care îl considerați prieten încearcă să vă discrediteze. Vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor importante pe care le aveți de rezolvat astăzi.Fecioară: Vă afectează mult lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri și vă pierdeți încrederea în el. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ce faceți. Ar fi bine să evitați investițiile.Balanță: Dimineață s-ar putea să fiți indispus după ce aflați că o rudă este foarte bolnavă. Nu vă puteți concentra prea bine, așa că nu este recomandabil să luați decizii importante.Scorpion: Ar fi bine să amânați afacerile și întâlnirile cu persoane importante. Dimineață s-ar putea ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Se pare că are nevoie de bani pentru cursuri, cărți sau altceva legat de studii.Săgetător: Sunteți nemulțumit de tot ce se petrece și aveți tendința să-i criticați pe toți. Vă sfătuim să vă temperați spiritul critic, pentru că riscați să fiți considerat arogant.Capricorn: Dimineață s-ar putea să vă simțiți fără vlagă la serviciu și să nu puteți termina o lucrare începută mai demult. Riscați să primiți reproșuri din partea colegilor și chiar să apară tensiuni.Vărsător: Problemele sentimentale vă indispun. Și relațiile cu prietenii pot avea de suferit, dacă îi evitați. În schimb, aveți un spor deosebit în activități casnice, precum reparații, mutat mobila, zugrăvit etc.Pești: Se pare că nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați din orice. Nu suportați glumele și vă aprindeți ușor, fie pentru că partenerul de viață a cheltuit prea mult, fie pentru că nu găsiți ceva etc.