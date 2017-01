HOROSCOP

Ştire online publicată Joi, 09 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Berbec: Cei din jur va apreciaza seriozitatea si va cer sfatul. Este o zi buna pentru a lega noi prietenii. Ar fi bine sa profitati de aceasta perioada, in care aveti un randament deosebit.Va sfatuim sa nu neglijati persoana iubita.Taur: Dimineata plecati intr-o calatorie in interes personal, care va apropie mai mult de persoana iubita. Pe drum, faceti cunostinta cu o persoana dispusa sa va dea sfaturi pentru afaceri. Aveti grija sa nu faceti nici o promisiune daca nu sunteti sigur ca va puteti tine de cuvant! Va sfatuim sa nu uitati de odihna.Gemeni: Aveti succes in toate activitatile legate de camin si va intelegeti foarte bine cu familia.Sunteti bine dispus si comunicati cu mare usurinta. Puteti rezolva chiar probleme ale celor din jur.Va sfatuim sa nu neglijati sfaturile unei femei.Rac: Este posibil ca persoana iubita va faca un cadou deosebit, cu care va impresioneaza. Dupa-amiaza trebuie sa luati o decizie importanta in ceea ce priveste relatiile sentimentale. Va recomandam sa va ascultati intuitia. S-ar putea ca prietenii sa va invite intr-o excursie.Leu: Recunoasteti ca va preocupa excesiv propria persoana! Va sfatuim sa acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale. Ar fi bine sa amanati activitatile importante pentru alta data. V-ar prinde bine o iesire impreuna cu persoana iubita.Va sfatuim sa nu va stresati din cauza carierei mai mult decat este cazul.Fecioara: Munca din ultima perioada incepe sa isi arate roadele. Aveti satisfactii pe plan social si financiar.Va puteti asigura succesul in continuare prin rigurozitatea si seriozitatea care va caracterizeaza.Va recomandam sa fiti mai prudent in relatiile sentimentale. Acordati mai multa atentie problemelor persoanei iubite!Balanta: Sunteti hotarat sa va asumati noi responsabilitati. Conjunctura este favorabila activitatilor intelectuale.Aveti ocazia sa va afirmati. Cei din jur - si in special o persoana de sex opus - nu pot sa nu va remarce farmecul.Va sfatuim sa fiti prudent.Scorpion: Sunt favorizate relatiile cu prietenii si cu rudele. Dimineata, va intalniti cu o persoana pe care o apreciati si cu care nu v-ati vazut de multa vreme.Puteti sa rezolvati probleme familiale indelung amanate.Va recomandam sa tineti seama de sfaturile celor cu experienta.Sagetator: Daca vi se ofera ocazia sa plecati intr-o excursie impreuna cu persoana iubita, ar fi bine sa nu stati mult pe ganduri. Oricum, ar fi bine sa faceti ceva pentru relatiile sentimentale.Va sfatuim sa nu va ocupati astazi de afaceri, pentru ca s-ar putea sa va loviti de lipsa de corectitudine a partenerilor. Puteti sa va bazati pe intuitie.Capricorn: Aveti o mare putere de convingere si relatiile cu cei din jur sunt excelente. Puteti sa negociati contracte sau sa semnati acte oficiale.Va recomandam sa aveti rabdare si sa nu incercati sa obtineti castiguri imediate.Fiti atent cum discutati cu o femeie si nu faceti glume riscante!Varsator: Este o zi buna pentru intalniri cu prietenii. Aveti sanse sa rezolvati o problema de familie.Sunteti entuziast si doriti sa incepeti o lucrare planificata mai demult. Daca intampinati dificultati, va sfatuim sa apelati la o persoana mai in varsta.Pesti: Nu aveti o clipa de ragaz, dar reusiti sa terminati tot ce v-ati propus, gratie unor idei originale.Va sfatuim profitati de aceasta conjunctura favorabila, dar cu masura. Nu neglijati odihna!Persoana iubita va apreciaza initiativele si va sustine. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu rudele.