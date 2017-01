Heather Mills, ameninţată cu moartea

Heather Mills, amenințată cu moartea

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta soție a lui Paul McCartney susține că a primit amenințări cu moartea de când a divorțat. Heather s-a plâns că a avut de suferit de pe urma presei și că a fost la un pas de sinucidere. Supărată pe presa mereu avidă de senzațional, Heather s-a lansat într-o tiradă la adresa jurnaliștilor. Ea a anunțat că va milita pentru adoptarea unor legi care să oblige ziariștii să își ceară scuze atunci când publică știri false. În plus, fosta doamna Cartney a cerut oamenilor... să nu mai cumpere tabloide. „Am fost pe punctul de a mă sinucide. Atât de deprimată am fost. S-a scris despre mine în presă mai urât decât s-a scris despre pedofili sau criminali. Iar eu nu am făcut altceva decât acțiuni de caritate în ultimii 20 de ani", a declarat Mills. După calculele sale, s-au scris 4.400 de articole răutăcioase la adresa ei în ultimele 18 luni. Soții McCartney au inițiat procedurile de divorț în luna iulie. Cei doi au împreună o fetiță de 3 ani. Potrivit presei din Marea Britanie, Heather Mills va primi cea mai mare sumă oferită de justiție după un divorț pronunțat în Regat: aproape 50 de milioane de lire sterline.