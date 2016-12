Greierele şi furnica

Greierele și furnica

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Versiunea elvețianăFurnica muncește din greu toată vara în arșiță.Își clădește casa și pregătește provizii pentru iarnă.Greierele crede că furnica e proastă, râde, dansează și se joacă.Odată iarna venită, furnica stă la căldură și mănâncă bine.Greierele tremurând de frig nu are nici hrană nici adăpost și moare înghețat.SfârșitVersiunea francezăFurnica muncește din greu toată vara în arșiță.Își clădește casa și pregătește provizii pentru iarnă.Greierele crede că furnica e proastă, râde, dansează și se joacă.Odată iarna venită, furnica stă la căldură și mănâncă bine.Greierele tremurând de frig organizează o conferință de presă și în-treabă de ce furnica are dreptul să stea la căldură și să mănânce bine în timp ce alții, mai puțin norocoși decât ea, suferă de frig și foame.Televiziunea realizează emisiuni în direct care arată greierele tre-murând de frig și difuzează extrase video cu furnica stând frumos la căldură într-o casă confortabilă, cu o masă plină de provizii.Francezii sunt șocați de faptul că, într-o țară atât de bogată, bietul greiere e lăsat să sufere în timp ce alții trăiesc în huzur.Ziariștii fac interviuri în care în-treabă de ce furnica s-a îmbogățit pe spinarea greierului și interpelează guvernul pentru a mări impozitele furnicii, astfel încât aceasta să plătească „cât se cuvine”.CGT, FO, Partidul Socialist, Partidul Comunist, Liga Revoluționară Comunistă organizează manifestații în fața casei furnicii.Funcționarii publici decid să facă grevă de solidaritate 59 de minute pe zi pe o perioadă nelimitată.Un filosof la modă scrie o carte care demonstrează legăturile furnicii cu torționarii de la Auschwitz.Ca răspuns la sondaje, guvernul emite o lege privind egalitatea economică și o lege (aplicată retroactiv asupra perioadei de vară) anti-discriminare.Impozitele furnicii sunt augmen-tate și furnica primește o amendă pentru că nu l-a angajat pe greiere ca asistent.Casa furnicii este confiscată de autorități pentru că furnica nu are destui bani ca să-și plătească și amenda și impozitele.Furnica pleacă din Franța și se instalează în Elveția unde contribuie la bogăția economică.Televiziunea face un reportaj despre greiere care de acum s-a îngrășat.Acesta este pe cale să termine proviziile furnicii, chiar dacă primăvara e încă departe. În casa furnicii se țin în mod regulat întruniri ale artiștilor și scriitorilor de stânga.Cântărețul Icsulesco compune cântecul „Furnică, oprește-te!”Fosta casă a furnicii, devenită locuință socială pentru greiere, se deteriorează pentru că acesta nu face nimic pentru a o întreține.Guvernului îi este reproșată lipsa mijloacelor.Este înființată o comisie de anchetă ce va costa 10 milioane de euro.Greierele moare de supradoză.Ziarele și televiziunile comentează eșecul guvernului de a redresa cum trebuie problema inechității sociale.Casa este invadată de o bandă de gândaci emigranți.Gândacii organizează traficul de marijuana și terorizează comunitatea.Guvernul se felicită pentru diversitatea multiculturală a Franței.Sfârșit