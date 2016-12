Gică de la sculărie…

Ştire online publicată Miercuri, 31 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, în atelierul de sculărie vine un mare patron care îl căuta pe Gică. Șeful lui Gică, foarte curios, îl întreabă:- De când te caută pe tine, mă Gică, oameni importanți?- Tu știi câtă lume importantă cunosc eu, bre șefu?... Păi eu îl știu și pe Papa, dom’le. Dacă nu mă crezi, hai că mergem acum la Roma!Zis și făcut, amândoi pleacă la Roma. Ajunși în Piața Vaticanului, Gică îi spune șefului său:- No, șefu’, matale stai aici în piață și eu urc la Papa. Apoi o să-ți facem cu mâna din balcon.- Eu nu pot să cred așa ceva!, zise șeful.Urcă Gică, apoi iese pe balcon cu Papa ținându-l pe acesta de după cap, se uită la șeful său și când să-i facă șefului cu mâna, îl vede pe acesta cum leșină. Coboară repede la el, să vadă ce s-a întâmplat:- Ce ai pățit, bre șefu’, mi-ai dat mari emoții!- Bă Gică, după ce ai ieșit tu cu Papa pe balcon a trecut un grup de chinezi pe lângă mine și nu a fost mare lucru că te-am văzut pe tine cu Papa, dar când am auzit un chinez spunând: - Cine-i moșu’ ăla de lângă Gică, domnule?, am leșinat instantaneu…