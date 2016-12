Ghicitori despre animale

09 August 2011

Casa mare-si duce-n spate,Pe talpici adevarate,Iar pe unde trece lasaFir de-argint si de matase.(melcul)Coada ei este stufoasaDar de gaini nu se lasa.(vulpea)Vine mosul pe carare,Cu cojocul in spinare.(ursul)Din gradina lui Mihai,De sub tufe de urziciA iesit un ghem de scaiCa sa caute furnici.Ce sa fie oare, ghici?(ariciul)Are-o coada infoiata,Hoata este si sireata;Dar e vai de coada ei,Cand da peste Grivei.(vulpea)Corabie plutitoarePe nisipuri, calatoare!(camila)Din flori plicuri de dulceataStrange de cu dimineata.(albina)Colorat e ca o floare,Trupul fin si mic el are,Zboara vara pe campie,Spuneti ce-ar putea sa fie.(fluturele)Mica, dar voinica,In spate ridicaSacul cu povara,Sa-l duca la moara.(furnica)Are gatul foarte-naltSi picioarele cam lungiDaca vrei sa-i dai o floareE cam greu la ea s-ajungi.(girafa)Care-i dobitoculCe pazeste foculSi-si spala cojocul?(pisica)Cred ca macu-i place tareZilnic cere-n gura mareDupa atata mac-mac-macPleaca sa inoate-n lac.(rata)Zboara-n sus,Zboara-n jos,Neagra esteDe la coada pana la cioc.(randunica)De pe coada l-ai calcatSe descolaceste indataSi venin ai capatat.(sarpele)Curelusa verdePrin iarba se pierde.(soparla)Ce are barbaSi totusi nu e barbat?(tapul)Rontaie nuci si aluneSare gratioasaCoada-i e stufoasa –De-o ghicesti, indata spune!(veverita)