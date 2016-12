Gerard Depardieu va juca în „Life of Pi”, regizat de Ang Lee

Ştire online publicată Vineri, 10 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul francez Gérard Depardieu va juca în noul proiect cinematografic al regizorului Ang Lee, intitulat „Life of Pi”, informează variety.com. Din distribuția acestui proiect cinematografic realizat de studiourile Fox mai fac parte Irrfan Khan, Adil Hussain și Suraj Sharma - care deține rolul principal. Filmările vor debuta la începutul anului 2011. Filmul are la bază romanul omonim scris de Yan Martel, distins cu Man Booker Prize for Fiction în anul 2002. Lungmetrajul „Life of Pi” va avea premiera pe 14 decembrie 2012.