Gemenii din Constanţa, poveşti din tinereţe

Gemenii din Constanța, povești din tinerețe

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Noaptea târziu, într-un bar aproape gol, intră un tip. Se uită la stânga, se uită la dreapta… nimic. Se uită înainte și vede un tip singur la o masă, pe care-l întreabă dacă poate să-i ofere ceva de băut.- Bineînțeles, a venit răspunsul prompt.Tipul întreabă:- De unde ești?- Sunt din Constanța, zice omul de la masă.- Nu mai spune, și eu sunt din Constanța! Să bem pentru Constanța!- Bineînțeles, zice celălalt. La ce școală ai fost?- Grupul Școlar numărul 2. Am absolvit în ’89.- Incredibil, și eu tot la Grupul Școlar numărul 2, și am absolvit tot în ’89.- Și unde ai locuit?- Pe Republicii.- Extraordinar, tot pe Republicii am stat și eu!Între timp, intră unul din clienții casei și-l întreabă pe barman.- Care-i treaba, ceva noutăți?- Nimic nou, răspunde barmanul. Gemenii constănțeni s-au îmbătat iar!