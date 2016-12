Formula 1 Breaking News

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii si in locul lor a angajat tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a parut rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile in 3 secunde insa in cele 7 secunde ramase au revopsit caroseria,au schimbat seria de fabricatie si au vandut-o drept Honda.