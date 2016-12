Foiletonul zilei/Vise (I)

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A dispărut guvernul! Am avut un vis!... Se făcea că s-a anunțat dispariția actualului guvern. Cum sunt visele, parcă eram gol, în cadă și am ieșit așa, în stradă, să dau vestea. Femeile au exclamat:„Ooo!!!” Nu știu de ce: de ceea ce am spus eu sau de ce au văzut ele? O băbuță (măicuță?) m-a apostrofat: „Bine, maică, abia acum? Acum ieși în calea mea?” S-a adunat lumea, ca la balamuc... Un tinerel, așa, mai verde (la față, probabil de frig) rosti: „Ce ne spui dumneata, e cool !”. „Și ce ne arată, e tot ce ne-a mai rămas!”, adaugă o țață. „Arată bine, că am rămas cu toții în fundul gol!”, completă un bătrânel subțirel și chel, băut nițel. Când un polițist m-a interogat dacă am acoperire în ceea ce spun, abia atunci mi-am dat seama că sunt gol și m-am dat...de gol! Mi-a dat cascheta, să mă acopăr...Visul a continuat, delirant. Eram la pompe funebre, unde toți comentau că a murit guvernul și pregăteau coroane, cu panglici scrise: „Regrete eterne, că nu s-a întâmplat mai demult!”; „Nu te vom uita! La ce ne-ai făcut!”; „Sincere condoleanțe celor care au (mai) rămas în urma ta!”; „Veșnică pomenire (de rău!)”; „Îți vom păstra o grea amintire (moștenire?)!”; „Nici un guvern nu e etern!” Și ultima, mai tare ca toate: „Să nu faci precum Isus. Cristos a-nviat!”În momentul acela, nevastă-mea a deschis televizorul și m-am trezit. La TV, vorbea actualul prim-ministru... Degeaba m-am culcat la loc. Visul dispăruse. Guvernul, nu. Ananie GANGNIUC