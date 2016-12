Foiletonul zilei / Unde faceţi revelionul?

Foiletonul zilei / Unde faceți revelionul?

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși este o întrebare pusă prea devreme (sau prea târziu, pentru varia persoane…), un sondaj ad-hoc (hodoronc-tronc!) a aflat varia (ce-mi place expresia asta, cu accent pe-al doilea a!) variante de dorințe de petrecere de revelion de Anul Nou (de!):T.B. - Încotro mă duc? Evident, nu în… Cotroceni! Eu nu trebuie să trăiesc bine?E.B. - Nu cosesc, nu gătesc, nu greșesc. Găsesc eu unde să mai scad (nu în înălțime, doar salarii și pensii). Voi da un mesaj de Anul Nou, mult iubitului și stimatului nostru președinte, așa, să mă țină minte!E.U. - Unde să mă duc de revelion, cu turismul din țara noastră? La țară, că sunt om de stat! G.B. - Organizez revelionul pe gazonul Arenei naționale. Să vedeți atunci, cum arată terenul, după un asemenea eveniment! Pac, pac! Apoi, bag oi pe el! He, he, he!M.D. - Îl petrec la Ligă, că situația se îmbârligă și o pun de mămăligă (cum sunt și jucătorii noștri de fotbal, minut cu minut). Să-i fu…gărească antrenorii și antreprenorii!A.N. - Aștept Anul Nou în fața unui tablou din colecția mea, stau la căldură, că am termopane și la 12 fix, închin un pahar pentru mătușa Tamara, fie-i țărâna ușoară! C.V.T. - Doar nu la unguri! Evident, în familie, cu cățeii mei (nu cei de la partid!).C.T.P. - Nu-l petrec, scriu un editorial genial, despre Băsescu mondial.M.B. - Eu nu sunt cu cichi cichi, cea cea, dârla dârla, alea alea, stau în gura presei, că asta îmi ocupă tot timpul… Și stau în cele trei cuvinte, vorbind de președinte. S.S. - Aș vrea să fiu(e) o noapte senzuală, cașai stă bine la o intelectuală. Pupi, cu doi de pi! A.G. – Eu petrec revelionul în noaptea de 31 decembrie spre 8 ianuarie, când e ziua mea. După aceea, adun rezultatele acestui text - test celest și pe toate le contest!Aflați care sunt persoanele cu inițialele de mai sus și autorul asigură, ca premiu, un revelion petrecut… acasă! Ananie GAGNIUC