Foiletonul zilei. Pastel de toamnă, cu o soacră şi reclame

Foiletonul zilei. Pastel de toamnă, cu o soacră și reclame

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Că a venit toamna, o știm din rărunchi, oase, articulații, inundații și sechestru impus, de-a sta acasă. Bacovia avea, legat de astă vreme, un citat: „Abia acum a-nceput să fie frumos afară" Era starea lui, vremea lui, treaba lui. Or, să stai acasă, pensionar sexagenar, nu-i vreme nici de numărat bani, nici de făcut copii. Cum nici somnul nu se strofoacă să te culce, ce-i mai rămâne lui Gagniuc? Televizorul... Ei bine, azi - pentru prima dată după 26 de ani, am urmărit special, pe orice canal, doar reclame și publicitate! Mare imbecilitate! Se promova un medicament. Să zicem, B 6 (beșase!). Și-au început, de-mi vine să-i... „Dragi telespectatori, și asta nu e tot! Medicamentul îți oferă întregul confort!” Soacra, din dormitor: „În 3 zile ești mort!” „Mai mult, dacă iei două, îți mai dăm 69! Plus că, dacă nu-ți convine produsul, îl returnați într-un an, doi și vă dăm banii înapoi!” Socrela: „Asta spun ei mereu și, de unde să dai medicamentul înapoi? De la veceu?”„Și asta nu e tot! Elimină mâncărimea, usturimea, leucoreea, cefaleea, diareea, oboseala, leneveala, anemia, anarhia, onania!” De dincolo, mama soției: „Ai auzit, Anania?” Că ea așa-mi zice... „Și asta nu e tot! Beșase tratează, calmează, forează, constipează, ieși afară tot o căcărează! Elimină mucusul și pe-orice alt mucos sau mucoasă!” „Cu care mai umbli tu, gagicar ordinar!”, a mârâit soacra, de dincolo. Iar! Chiar, când e ajunge „dincolo”? „Și asta nu e tot! Dă somn ușor, odihnitor, liniștitor...” Madam: „Apoi, în lumea umbrelor! Te îndopi și vin popi să te... amin, în gropi!” „Și-ncă ceva: cumpărați și nu regretați, efect de lungă durată, de-ndată liniștea te inundă...” „Și-ajungi la toaletă cu cinci gigabiți pe secundă!” „Mai mult, elimină tusea productivă!” Din nou, junghiul meu, din dormitor: „Și ne pregătim de colivă!” Poate are și ea dreptate...„Și asta nu e tot! Bonus, sunați acum, transport gratuit, la doar atâția firfirici, prețuri mici, mai mult, premii, calmează toate arsurile...” „Și rate, de te iau toate căldurile!” „Și asta nu e tot! Câștiguri, mai ieftin, mai bun, mai aproape, sunt mari benificii!” Soacra mea dragă: „De-ți ies pe nas și toate celelalte cinci orificii!”Dragi cititori, ascultători, de umor doritori, și... asta e tot! Gata! Și eu și soacra suntem sătui până... este cap. De azi, deschidem doar caloriferul (degeaba), fierul de călcat (mai ține de cald) și cuptorul cu microunde. Măcar astea, cu reclame, n-or să ne inunde!