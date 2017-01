Foiletonul zilei. NOI TESTE AUTO

Ştire online publicată Miercuri, 14 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru depistarea șoferilor băuți la volan, ANI (prescurtarea de la Ananie) propune câteva noi teste auto, după cum urmează:- Conducătorul auto va fi oprit în trafic și i se vor adresa, la început, câteva întrebări generale: ce mai face, cum e vremea, dacă ai lui sunt bine, ce părere are de deplasarea planetei spre roșu, ce orientări politice și sexuale are. Dacă are ezitări, se va concluziona: „E clar, ai băut!”- Va fi pus să pronunțe, din prima și fără bâlbâieli, cuvântul „IMPERTURBABILITATE”. Testul e greu de trecut și de cei care n-au băut de zeci de ani! Încercați și dvs.! Vedeți? Știm, n-ați reușit din prima, reluați. Încă o dată! Ultima încercare, hai, că se poate!- Pentru a da un exemplu de cum poate arăta un om care, într-adevăr, a băut, agentul va consuma pe loc, în fața conducătorului auto, o sută vodcă, două pahare de vin și trei beri, după care va articula, atât cât poate: „Uite cum arată un șofer băut! Așa ești dumneata!”- Dacă se simt aburii alcoolului, șoferul va fi pus să sufle, moment în care agentul de circulație va aprinde în față o brichetă. Dacă ies flăcări, ca la circ, șoferul va fi dus la circă.- Carnetul poate fi ridicat și dacă șoferul ridică tonul, nu suflă în aparatul alcooltest, suflă, în schimb, în urechea agentului, cum că are o sută de euro, care îi prisosesc.- Conducătorul auto nu va mai fi pus să meargă drept, pe axa drumului, mai ales dacă drumul e sinuos. - Final, se reia testul cu pronunțarea fără greșeală a cuvântului IMPERTURBABILITATE.Testul e garantat! A inventat, un dezaxat (deviat de pe axa drumului),