Foiletonul zilei / Fauna, la casa omului (VI)

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Motto:” Calul se teme de câine, mai mult din cauza a ceea ce i latră: HAM, HAM!”Dragi cititori și de animăluțe iubitori, în serialul nostru, în acest ziar, azi ceva despre...CâineAveam doar doi ani când Laika a cucerit cosmosul, luând o înaintea omului. Este și motivul pentru care, acum, câinii revendică spațiul cosmic, ca fiind primii veniți. Se spune că, scuzați, „Câinele este prietenul omului!”. Corect ar fi „Câinele este prietenul unui anumit om”, ceilalți îi cam sunt dușmani, altfel nu i ar lătra și chiar mușca!În acest scurt (pe doi) articol, voi insista pe existența câinelui, ca izvor de inspirație în umor. Uneori, o viață de câine este dorită de cei care nu primesc nici măcar un codru de pâine…Și o bomboană, cum este ademenit câte un cățel păros, lățos și flocos. „De ce l ademenești cu bomboane?” „Ca să văd unde i botul, spre a i da un picior în fund!” „Înainte de a o face, interesează te al cui este!”, vine o înțeleaptă replică...Zice un polițist către colegul său: „Am cunoscut un tip care are un câine mai deștept decât stăpânul lui!” „Ce vorbești, și eu am unul la fel!” Ați observat cum, la malul mării, proprietarii câinilor dau cu bâta n baltă, câinii să o aducă înapoi? Eu mi am aruncat soacra în valurile mării, dar, slavă Domnului, n a mai adus o nimeni înapoi! Poate de aceea, de atunci, cât e zarea, urlă marea!Câinii, chiar și cei comunitari, pot fi detectivi particulari, descoperitori de criminali, de droguri și comori, unde încep să „sape” cu labele, până dau de cadavre, bogății îngropate, izvoare de apă și chiar petrol.Fie ei, Grivei, Pluto, Bubico, Laika, Dingo, Duffy, Pichi, Chichi, Muți, Puți, Bernard, Beethoven, șoricari, mai toți sunt comunitari, ca mulți din ai noștri parlamentari: așteaptă un os de ros și aleargă după ciolan. Diferența este doar una: cățelușul cu părul creț fură doar rața, din coteț! Asta e, unii dulăi, alții...potăi!Cam atât despre politică. Vom reveni (dacă ne vom mai reveni…).