Foiletonul zilei / Condamnaţi fără loc

Foiletonul zilei / Condamnați fără loc

Scrâșnetul unui zăvor umplu de speranță inimile mulțimii din stradă. Poarta grea a închisorii culisă doar jumătate de metru. În deschizătură se ivi spinarea unui proaspăt liberat. Se împotrivea din răsputeri să părăsească incinta, ținând piept unui pluton de gardieni.Lupta dură ceva mai mult decât i-a trebuit Rusiei să invadeze Crimeea. În cele din urmă, individul fu azvârlit în brațele libertății și poarta se închise ca diafragma hulpavă a unui aparat de fotografiat, care tocmai și-a înghițit porția de realitate.Nefericitul începu să bată cu pumnii în poartă și să urle:- N-aveți niciun drept să mă eliberați înainte de termen! Sunt un hoț înrăit, un pericol public! Am să vă dau un judecată pentru abuz!- Ia nu te mai văicări atâta! Chiar n-ai pic de jenă? Ar trebui să te luăm în șuturi. Pentru o găinărie de doi bani, ai ocupat locul nostru la pârnaie. Toți cei de-aici suntem cu mult mai îndreptățiți decât unii ca tine să stăm la „răcoare”. - Iertați-mă, domnule senator, nu v-am recunoscut!. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Dacă nu inițiați dumneavoastră legea de condamnare a plagiatului, nu pupam eu doi ani de dulce pârnaie. Din nenorocire pentru mine, câinii ăștia m-au lăsat să fac doar unu.- Aha, senatorule! Din cauza ta s-au umplut pușcăriile cu doctori în plagiat, de-au ajuns să ne țină la porți, pe noi, delapidatorii și corupții! Pe tine ar trebui să te luăm la palme! izbucni un primar care tocmai primise zece ani de detenție fără loc.- Ușurel, primare! Ce dracu! Doar n-am scornit eu epigrama aia care circula pe rețelele de socializare:„De la Dunăre la NistruE liber la copiat!Nu ajungi nici prim-ministru,Dacă nu ai plagiat!”Când a citit-o, premierul s-a gândit să tragă oarece foloase penale de pe urma notorietății câștigate. M-a chemat la el și mi-a spus: „Este strigător la cer! Pe voi, parlamentarii și aleșii locali vă saltă mereu procurorii anticorupție. Până și miniștrii au parte de câte o condamnare, două. Eu de ce să nu mă bucur de binefacerile sistemului nostru penitenciar? Domnule senator, am decis să pun capăt acestei incalificabile discriminări. În calitate de șef de partid, îți cer să inițiezi legea de incriminare a plagiatului! Locul meu este în temniță!” Ce era să fac?- Lasă-l naibii pe domnu’ senator! îi luă apărarea un președinte de consiliu județean. Nu este el de vină că nu mai sunt locuri la pușcărie, ci ministrul de justiție. L-am avertizat: „Domnule ministru, pușcăriile sunt sfinte! Nu vă atingeți de banii lor! Corupți, evazioniști și incompatibili suntem mulți, dar temnițele sunt puține. Suntem la putere nu doar ca să furăm pe rupte, ci să și construim pușcării. Ar trebui să ridicăm altele noi și să le lărgim pe cele vechi! Tot noi vom beneficia de ele. Domnule ministru, este destul de furat de la autostrăzi, căi ferate, școli și spitale, de la agricultură și administrația publică. Tocmai în bugetele penitenciarelor v-ați găsit să băgați mâna până la cot?”Privirile crucificatoare ale mulțimii se fixară pe ministrul de justiție, care simți cum musca de pe căciula lui crește cât un șobolan, se face cât un măgar și, în final, e ditamai hipopotamul.Împovărat de vină, suspină:- Recunosc, am greșit! Pedepsiți-mă, fraților! Băgați-mă primul la pușcărie!- Ai vrea tu! urlă mulțimea condamnaților.Brusc se făcu tăcere. În ușa penitenciarului se ivise un gardian, care începu să citească de pe o foaie de hârtie:- Pentru astăzi avem doar cinci locuri libere.Murmure de nemulțumire se înălțară val după val și, neputincioase, se zdrobiră de zidurile penitenciarului.- Ce-i indisciplina asta domnilor condamnați? Dacă vreți la „mititica”, tăcere! Să nu aud nici musca!Hipopotamul de pe căciula ministrului de justiție se făcu mic și nu mai spuse nici „Bâzzz!”Gardianul începu să citească lista celor admiși: un primar, doi judecători, un ministru de interne și un deputat. Cei strigați erau în extaz.- De trei luni aștept clipa asta minunată! turuia ministrul în fața camerelor de luat vederi. Am de ispășit o condamnare de zece ani pentru un jaf cu terenuri retrocedate. Țara se va mândri cu mine: voi fi un pușcăriaș model! - Vă întreb: cum este posibil ca, pentru o șpagă de cinci milioane de euro, să primesc o condamnare de numai șapte ani și aceea fără loc rezervat? Începusem să mă îndoiesc că mai există justiție pe lumea asta, dar uite că, în cele din urmă, s-a făcut dreptate! Acum, voi putea demonstra că locul unui corupt de teapa mea este după gratii! jubila, în mijlocul ziariștilor avizi de senzațional, unul dintre magistrați.Când poarta se trânti după ultimul admis, indignarea condamnaților fără loc explodă:- Vrem la închisoare! Vrem la zdup! Pușcărie, dulce pușcărie!- Sir, pentru publicul de peste ocean este uluitor ce se întâmplă în România! Vreți să ne explicați? îl întrebă un reporter american pe un deputat din mulțime.- Domnule nu-i niciun secret. În urmă cu câțiva ani, un fost prim-ministru a descoperit că, după ce ai muncit din greu să furi păduri, terenuri și milioane de euro de la stat, nicăieri nu te odihnești mai bine decât la pârnaie. Tu și averile tale beneficiați de protecție deplină: nu te mai sâcâie presa, nu te mai încolțesc procurorii, nu te vânează Fiscul. Cum, n-ai auzit de această descoperire epocală? Păi domnul prim-ministru a scris și o carte despre ea, în pușcărie. S-a vândut ca pâinea caldă, a fost prezentată la televiziunea publică și e nominalizată pentru premiul Academiei. I s-a dus vestea până în Wall Streeat și Las Vegas! Amice, știi ce cred eu? Voi, ziariștii americanii, sunteți slab informați!