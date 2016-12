Foiletonul zilei

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un turist intră într-o agenție de turism.- Bună ziua! Am venit și eu să întreb ce oferte turistice aveți.- A, bună ziua, avem ceva de excepție, ofertă specială, ocean, valuri, palmieri, se pleacă cu avionu’, all inclusive.- A, sună frumos, și e la ofertă ?- Sigur !- Atunci, cât ajunge?- Păi, dimineața sunteți în aeroport ...- Nu, vroiam să zic, la bani, cât ajunge la bani, cât costă?- E doar o mie de euro.- Doar atât!- Da!- Pentru tot grupu’, în total.- Care grup, dom’le?- Păi, toți turiștii care pleacă la oferta asta, plătesc o mie în total, că-i la ofertă.- Nu, dom’le, n-ai înțeles, o mie plătește fiecare.- Aoleo, adică dacă eu plec cu nevasta și copilu’ ?- Trei bucăți, la ofertă!- Păi, trei mii de euro-i la ofertă?- Da, asta-i ofertă de criză.- Adică, dacă am înțeles eu bine, stai să calculez ... așa ... e, după reducerea salariilor și după creșterea prețurilor, cu cât pot eu să strâng, se face... a, da, deci peste o sută două zeci de ani strâng și eu suma necesară.- Atât de repede?!- Da !- Oferta noastră are câteva clauze care o fac mai avantajoasă, cu cât rezervarea e făcută mai din timp cu atât e oferta mai avantajoasă.- Atunci, dacă la rezervarea din timp se mai aplică o reducere, în o sută de ani sunt pregătit cu banii de excursie.- Păi, atunci e o problemă.- De ce ?!- Știți, noi avem oferte numai pentru vi, ori peste o sută de ani.- Aici aveți dreptate, la stilu’ de viață de azi, lumea nu știe dacă mai vede pensia, da’ să mai bată suta.- Păi, da!- Atunci facem altfel, fac o rezervare cu reducere din asta pentru rezervări anticipate, pentru strănepotu’ meu.- Cum pentru strănepot, dom’le, care strănepot?- Copilu’ meu va avea copii, deci, nepoții mei, ei vor avea copii, deci strănepoții mei, deci, cât e oferta calculată cu reducere pentru trei generații în avans?- Dom’le, aveți dreptate ar trebui să iasă mai ieftin, dar, nu facem rezervări decât pentru cei prezenți și foarte important, să fie în viață.- Atunci, totuși o ofertă pentru debranșați, pentru ... mai așa.- Oferte pentru debranșați n-avem.- Dom’le, eu am venit la dumneavoastră pentru c-am văzut la televizor cum pleacă unii, dom’le, la ofertă, cu bani puțini, pe la tanti Lia.- Să fie sănătoși, s-o viziteze pe tanti Lia.- E, cât costă?- Ce să coste, dom’le?- Păi, asta, s-o vizitez pe tanti Lia?- De unde să știu eu cât vă costă să vă vizitați mătușa.- Da’ nu-i mătușa mea.- Da’ a cui ?- Nu știu!- Da’, atunci, cine-i?- Nu știu, dom’le, nu ți-am spus că arătau la televizor cum se duc niște turiști la plajă, de la Constantinopol, p-acolo, mai jos pe hartă, în zonele alea.- A, da’ aia nu-i tanti Lia, dom’le.- Da’ cine-i?!- Aia-i Antalya !- Ai, dom’le, că m-ai zăpăcit de tot, ba-i ofertă, ba nu-i ofertă, lasă că mă duc la mătușă-mea, tanti Mia, că are niște plăcinte, la super ofertă.Roland VOINESCU