Filme 3D pentru cinefilii pasionaţi, doar la Cityplex

Filme 3D pentru cinefilii pasionați, doar la Cityplex

La trei ani de activitate, Cityplex din incinta Tomis Mall a reușit să facă fericiți constănțenii care, până mai ieri, adică până pe 10 decembrie, fugeau la București, că era mai aproape, pentru a se bucura de plăcerea vizionării unui film în dimensiune 3D. Cu o investiție ce a ajuns la circa 120.000 euro, vineri, 10 decembrie, a avut loc marele eveniment. Într-o atmosferă tensionată doar de așteptarea marii inaugurări a sălii 3D, constănțenii prezenți au asistat și la un concert al trupei HI-Q în forma sa inițială, respectiv cu Dana Nălbaru solistă. A urmat vizionarea premierei „The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader”. Adriana Papp, director general Cityplex, ne-a declarat că are ambiția de a recupera absența din peisajul cinematografic de la malul mării a ultimei generații de producții 3 D prin lansarea, anul viitor, în luna iunie, a celei de-a doua săli echipate digital, ale cărei costuri se vor ridica la circa 80.000 euro. Dar iată care sunt prețurile la care puteți viziona, la Cityplex, cele mai noi filme 3D: de luni până joi, până la ora 17:00, biletul costă 21 lei, iar după 17:00 - 24 lei; de vineri până duminică, până la ora 17:00 - 25 lei, după 17:00 - 30 lei. Reducerile care se aplică elevilor, studenților (în baza carnetului) și pensionarilor (în baza talonului de pensie) sunt următoarele: de luni până joi, până la ora 17:00 - 18 lei, după 17:00 - 20 lei și de vineri până duminică, până la ora 17:00 - 18 lei, după 17:00 - 20 lei. La avanpremiere costul biletului este de 34 lei, iar la premiere de luni până joi, până la ora 17:00 - 21 lei și după 17:00 - 24 lei. În week-end la premiera până la ora 17:00 - 25 lei, după 17:00 - 30 lei. Copii sub 10 ani - 15 lei.