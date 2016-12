Fetele ruşinoase: Ce e aia, acolo jos?

Fetele rușinoase: Ce e aia, acolo jos?

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Împăratul Verde avea trei fete. La un moment dat pleacă el la război și le spune fetelor:- Fetele mele eu plec la război! Dacă nu o să fiți cuminți unde vă stau picioarele acolo vă va sta și capul!Pleacă la război și se întoarce după un an! O ia pe fata cea mare și îi arătă un servitor dezbrăcat ș-o întrebă:- Ce este asta fata tatii (arătând spre scula servitorului)?Răspunsul veni prompt:- Hi hi hi hi hi!- Să i se taie capul!La fel și cu cea mijlocie.Cea mică foarte mirată:- Nu știu tată, ce este!- Hai, fata tati spune!- Dar nu știu! Te rog, spune-mi și mie ce este!În fine, se lasă ăsta înduplecat și-i spune că este un penis! La care fata cea mică exclamă:- Ăsta penis?! Să fi văzut la Făt-Frumos!