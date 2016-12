Fetele cu chiloţi albi, atracţia serii

Fetele cu chiloți albi, atracția serii

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Vine Gheo în permisie din armată și, mândru, se duce la bal în sat, îmbrăcat în ținută militară și cu bocancii lustruiți oglindă.O ia la dans pe Maria și, după un timp, îi spune:- No, tu ai chiloți albi.- Da’ de unde știi, mă Gheo?- No, vezi ce bocanci lustruiți am?Apoi, o ia la dans pe Floarea și, după un timp, îi spune:- No, tu ai chiloți roșii.- Da’ de unde știi, Gheo?- No, vezi ce bocanci lustruiți am?O mai ia la dans și pe Ildiko și, după un timp, îi spune:- No, tu ai chiloți pe tine?- Nu, da’ de ce-ntrebi?- Bată-te să te bată! Am crezut că mi s-or crăpat bocancii!