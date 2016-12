Femeile, veşnic nemulţumite

Femeile, veșnic nemulțumite

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

1. Dacă iei decizii fără să o consulți, ești misogin. Dacă ia decizii fără să te consulte, este o femeie emancipată.2. Dacă muncești prea mult, o neglijezi. Dacă nu muncești, nu ești bun de nimic.3. Dacă ea are un serviciu plictisitor și prost plătit, este exploatată. Dacă tu ai un serviciu plictisitor și prost plătit, ar trebui să faci bine să-ți găsești ceva mai bun.4. Dacă tu ești avansat înaintea ei, femeile sunt marginalizate. Dacă ea e avansată înaintea ta, femeile au drepturi egale cu bărbații.5. Dacă îi spui că arată bine, este hărțuire sexuală. Dacă nu îi spui, este indiferență crasă.6. Dacă o rogi să facă ceva ce nu îi place, încerci s-o domini. Dacă îți cere să faci ceva ce nu îți place, este o favoare pe care nu e frumos s-o refuzi.7. Dacă încerci să arăți bine, probabil ai pe altcineva. Dacă nu, ești neîngrijit.8. Dacă îi aduci flori, urmărești ceva. Dacă nu îi aduci, ești nerecunoscător.9. Dacă ești mândru de realizările tale, ești un egoist. Dacă nu, ești total lipsit de ambiție.10. Dacă are o durere de cap, trebuie să se odihnească. Dacă ai o durere de cap, n-o mai iubești.