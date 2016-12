Femeile în era tehnologiei

Ştire online publicată Joi, 04 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Soția: Ai făcut cumpărăturile?Soțul: Bad command or filename.Soția: Dar te-am rugat de dimineață.Soțul: Syntax Error. Abort?Soția: Nici măcar noul televizor?Soțul: Variable not found.Sotia: Bine, dă-mi cartea de credit, merg eu la cumpărături!Soțul: Sharing Violation. Access denied!Soția: Tu vorbești serios, glumești sau încerci să mă enervezi?Soțul: Too many parameters.Soția: Cum de m-am măritat eu tocmai cu tine?Soțul: Data type mismatch.Soția: Dar salariul când îl iei?Soțul: File in use… Try later.Soția: Mă faci să mă întreb ce însemn eu pentru tine?Soțul: Unknown Virus.