Femeia, o fiinţă cuvântătoare. Ce ascunde ea în spatele unor banale cuvinte

Femeia, o ființă cuvântătoare. Ce ascunde ea în spatele unor banale cuvinte

Ştire online publicată Joi, 28 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bine: Cuvânt pe care o femeie îl folosește când vrea să încheie o ceartă în care este sigură că ea are dreptate și vrea să te facă să taci odată. Niciodată nu folosi cuvântul „bine” când te întreabă cum arată - dacă îl vei folosi, vei ajunge la ceartă de la început.5 minute: Asta înseamnă jumătate de oră. Este echivalentul acelor cinci minute până la terminarea meciului ca să poți duce gunoiul. Așa că nu comenta. Sunteți chit.Nimic: Asta înseamnă „Ceva” și ar trebui să fii foarte atent. „Nimic” este cuvântul pe care o femeie îl folosește înainte să înceapă să te pună pe gânduri, să te înnebunească, să te aducă la disperare, să te facă să-ți pierzi mințile când este supărată de ceva, dar nu vrea să-ți spună de ce. „Nimic” de obicei precede o ceartă care va dura „5 minute” și se va sfârși cu „Bine”.Fă cum vrei (cu sprâncenele ridicate): Asta este o provocare. Care va duce la următorul deznodământ: ea se supără pentru „Nimic” și totul se va termina cu „Bine”. Și mai înseamnă că în viitorul apropiat vei fi în mare încurcătură.Fă cum vrei (varianta fără sprâncene ridicate): Înseamnă „Fie. Cedez” sau „Fă ce vrei că oricum nu-mi pasă”. Dar după aceea va urma imediat un „Fă cum vrei“ cu sprâncene ridicate, urmat de „Nimic” și „Bine” și va mai vorbi cu tine peste „5 minute” când se calmează.Oftat tare: Nu este un cuvânt, dar este o declarație non-verbală de cele mai multe ori prost înțeleasă de către bărbați. Oftatul osten-tativ înseamnă că în acel moment crede că ești un mare idiot, și se întreabă de ce își mai pierde tipul cu tine cu tot felul de certuri inutile care duc la acel „Nimic”.Oftat încet: Din nou, nu e un cuvânt, dar spune multe. Fii fericit! Este semnul că în sfârșit este mulțumită. Ce trebuie să faci în astfel de momente rare? Nu te mișca și nu respira. Dacă devine conștientă de simpla ta prezență s-ar putea să se enerveze din nou.E OK: Ăsta este unul dintre cele mai periculoase cuvinte pe care o femeie le poate spune. Înseamnă că are nevoie de mult timp ca să se gândească cum să ți-o plătească pentru orice ai făcut ca s-o superi. De obicei este însoțit de „Bine” în strânsă legătură cu „Sprânceana ridicată”.Te ascult: Ți se dă marea șansă ca ea să aibă bunăvoința de a te asculta. Îți dă șansa să te scuzi pentru ceea ce ai făcut sau crede că ai făcut. Dar ai mare grijă cum îți alegi cuvintele. Pentru că, de cele mai multe ori, oricât te-ai strădui, ai cele mai mari șanse să ajungi la „Bine. E OK”. Și știi deja ce va urma.Merci: O femeie îți mulțumește. Te rog. Nu leșina! Păstrează-ți cumpătul și spune doar: Cu plăcere.Mulțumesc mult: E foarte diferit față de simplul mulțumesc și nu e niciun motiv de bucurie. De obicei e spus pe un ton sec și rece. Va urma oftatul ostentativ și dacă ai proasta inspirație să mai adaugi un cuvânt, urmează „Nimic”-ul.