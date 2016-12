Fata tatii

Fiică-mea tocmai împlinește azi 14 ani, însă era mofturoasă nevoie mare pentru că a sunat-o prietenul dis-de-dimineață și i-a spus că nu poate veni la petrecerea aniver-sară. Vrând s-o mai îmbunez, mă duc la ea și-i spun, zâmbind:- Bună dimineața, domnișoară!- S-o crezi tu! îmi răspunse.- Ei, lasă, nu mai fi așa bosum-flată… La mulți ani!- S-o crezi tu!- Hai, hai, vino să te îmbrățișez… Uite ce fată mare are tata!…- S-o crezi tu! îmi răspunse și fugi repede în camera ei...