Fără sutien cu sârme la prima întâlnire…

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Când eram la liceu, îmi plăcea foarte tare un băiat mai mare cu un an. Era cel mai dorit băiat din școală și, când m-a invitat la o plimbare în parc, am fost cea mai fericită din lume. Mi-am cumpărat special pentru asta o bluză mai subțire și transparentă, o fustă scurtă și cel mai cu push up sutien pe care l-am găsit.Ne-am plimbat puțin prin parc, apoi am zis să ne așezăm pe o bancă. Cum tocmai plouase și banca era udă, el s-a oferit să mă țină în brațe, ca să nu-mi ud fusta. Bineînțeles că eram topită toată, mai ales când am văzut că întinde gura să mă sărute. În toiul sărutului l-am auzit că geme. Mi s-a părut cam ciudat. Când a zis și „Au!” mi-am dat seama că nu gemea din motivul pe care l-am bănuit eu. Când m-am îndepărtat puțin am văzut că o sârmă de la sutienul minune îmi ieșise prin bluză și i se înfipsese în gât. Nu era o rană gravă, dar avea puțin sânge pe gât. Am scos repede un servețel și l-am șters. Bietul de el n-a zis nimic, dar mie îmi venea să intru în pământ de rușine. Evident că nu mai port sutien cu sârme la întâlniri.(textehaioase.ro)