Facem sau nu târgul?

Ştire online publicată Miercuri, 11 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă rămâne blocat în pădure cu mașina. Vine un urs și zice:- Îți zic ce are pe 50 de mii?- Ieși mă! zice Bulă.Vine un iepure și zice:- Îți zic ce are pe 50 de mii?- Ieși mă! zice Bulă.Vine un arici și zice:- Îți zic ce are pe 50 de mii?- Bine, mă, hai că îți dau! zice Bulă.- E stricată!