Extreme ironing - sport extrem şi rufe călcate

Extreme ironing - sport extrem și rufe călcate

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Iei masa și fierul de călcat ale mamei și pleci să faci sporturi extreme. Te duci la ski, cu boardul sau kite boardul, la kayaking sau rafting, la cățărat sau faci un rapel, te scufunzi sau te dai cu parapanta. Peste tot îți iei și fierul de călcat și te oprești câteva minute să-ți calci tricoul, ca nu cumva să apari mototolit în fața prietenilor. Orice loc, cât de neobișnuit, este bun, atât timp cât poți călca. Extreme ironing-ul este o idee trăsnită, inventată, bineînțeles, de excentricii britanici. Conform site-ului oficial al acestui sport, extreme ironing-ul este cel mai nou sport periculos, care combină emoțiile date de o activitate de extrem cu satisfacția unui tricou bine călcat și apretat. Partizanii acestui sport pretind că aventura a luat naștere în 1997, în curtea din spatele casei englezului Phil Shaw, în Leicester, Anglia. Shaw s-a întors acasă după o zi grea de muncă în fabrica de tricotaje unde era angajat. Fiind un practicant de alpinism, s-a gândit să-și petreacă seara combinând cele două activități: alpinismul și călcatul rufelor, într-un nou sport extrem. În iunie 1999, Shaw, sub porecla de „Steam" (aburi), a început un turneu de promovare a noului sport, în Statele Unite ale Americii, Fiji, Noua Zeelandă, Australia și Africa de Sud. Cu această ocazie, s-au creat și câteva cluburi internaționale de extreme ironing. Din 2003, Shaw a lansat și câteva cărți și a produs documentare video pentru promovarea acestui sport. S-a creat și o competiție anuală, Rowenta Trophy, la care participă sportivi din toată lumea. În 2003, Rowenta Trophy a fost câștigat de un grup din Africa de Sud, care au călcat în cheile din Wolfberg Cracks. Unicul Campionat Mondial, în 2002 În septembrie 2002, la Valley (Germania), s-a desfășurat primul și, totodată, ultimul Campionat Mondial de extreme ironing. Organizat de German Extreme Ironing Section, turneul a fost considerat un mare succes. Competiția a adunat 18 echipe de călcători extremi din zece națiuni. Următorul Campionat Mondial era programat a se ține în anul următor, în Anglia, însă acesta nu s-a mai ținut, din pricina unor împrejurări nefavorabile. Însă, competiții au loc permanent și tot mai mulți aderenți ai acestui sport vin cu idei cât mai trăsnite de călcat extrem. În 2006, o echipă din Devon (Anglia) a depășit recordul de călcat la adâncime, reușind să calce la 126 m sub mare, pe coasta egipteană. Sursa: site-ul www.xtrem.ro