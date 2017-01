Explozie de arome în bucătăria chinezească

Arome care stârnesc simțurile, multe legume, orez, carne de toate tipurile, sosuri sofisticate și ritualuri care trebuie respectate cu orice preț - sunt elementele care definesc bucătăria chinezească. În meniu - orez chinezesc, pui în sos dulce-acrișor sau fructe prăjite. În bucătăria chinezească, important este ca orice fel de mâncare să fie preparat cât mai repede, pentru a nu se pierde vitaminele. Ritual de servire a mesei Când vine vorba de servirea mesei, chinezii au reguli stricte. Dimineața, de la șase și jumătate până la șapte, toată lumea trebuie să mănânce. Masa de prânz are loc între 11.30 și 12.30, iar cina se ia începând cu ora cinci și jumătate și „până noaptea târziu“. În bucătăria chinezească, niciodată carnea nu-ți va fi pusă în farfurie netăiată. Cel care mănâncă folosește doar bețișoarele, nu și alte tacâmuri. În plus, platourile se așează pe mijlocul mesei, iar fiecare persoană se servește. Chinezii spun că gestul semnifică și o oarecare apropiere între oameni. Legumele se călesc, nu se fierb Chinezii au reguli precise în ceea ce privește alimentația. Legumele sunt în top. De asemenea, mănâncă orice fel de carne - de pui, porc, vită, oaie, fructe de mare. În bucătăria Chinei, legumele sunt neapărat călite și nu fierte vreme îndelungată, așa cum se întâmplă în bucătăria de la noi. Interesant este că bucătăria chinezească înseamnă explozie de condimente. Se folosește usturoi, piper, ceapă, dar și piper chinezesc, care „îți amorțește limba“. La loc de cinste stau ghimbirul, sosul de soia, oțetul negru. Mari amatori de ceai Ceaiul este pus la loc de cinste. Ceaiul verde și cel de iasomie sunt la mare căutare. Culesul și pregătirea plantelor pentru infuzie respectă un adevărat ritual. Acestea sunt culese dimineața devreme, atunci când sunt semi-umede și apoi sunt prăjite în tigaie. Sub nicio formă nu se a-mestecă cu vreo lingură sau cu alte ustensile, ci…cu mâna. Ingrediente de bază Oțetul de orez - este mai puțin acid și mai slab decât oțetul folosit de europeni. În China, se utilizează trei tipuri de oțet de orez: negru, roșu și alb. Ghimbirul - este originar din India și China. Este utilizată rădăcina acestei plante sub formă de praf. Pentru a fi folosit la prepararea mâncărurilor, ghim-birul se taie sau se pisează, în funcție de utilizare. Sosul de soia - se prepară din boabele de soia, care se țin în apă până se înmoaie, apoi se usucă, se amestecă cu drojdie și făină, după care se lasă să fermenteze.Arome care stârnesc simțurile, multe legume, orez, carne de toate tipurile, sosuri sofisticate și ritualuri care trebuie respectate cu orice preț - sunt elementele care definesc bucătăria chinezească. În meniu - orez chinezesc, pui în sos dulce-acrișor sau fructe prăjite. În bucătăria chinezească, important este ca orice fel de mâncare să fie preparat cât mai repede, pentru a nu se pierde vitaminele. Ritual de servire a mesei Când vine vorba de servirea mesei, chinezii au reguli stricte. Dimineața, de la șase și jumătate până la șapte, toată lumea trebuie să mănânce. Masa de prânz are loc între 11.30 și 12.30, iar cina se ia începând cu ora cinci și jumătate și „până noaptea târziu“. În bucătăria chinezească, niciodată carnea nu-ți va fi pusă în farfurie netăiată. Cel care mănâncă folosește doar bețișoarele, nu și alte tacâmuri. În plus, platourile se așează pe mijlocul mesei, iar fiecare persoană se servește. Chinezii spun că gestul semnifică și o oarecare apropiere între oameni. Legumele se călesc, nu se fierb Chinezii au reguli precise în ceea ce privește alimentația. Legumele sunt în top. De asemenea, mănâncă orice fel de carne - de pui, porc, vită, oaie, fructe de mare. În bucătăria Chinei, legumele sunt neapărat călite și nu fierte vreme îndelungată, așa cum se întâmplă în bucătăria de la noi. Interesant este că bucătăria chinezească înseamnă explozie de condimente. Se folosește usturoi, piper, ceapă, dar și piper chinezesc, care „îți amorțește limba“. La loc de cinste stau ghimbirul, sosul de soia, oțetul negru. Mari amatori de ceai Ceaiul este pus la loc de cinste. Ceaiul verde și cel de iasomie sunt la mare căutare. Culesul și pregătirea plantelor pentru infuzie respectă un adevărat ritual. Acestea sunt culese dimineața devreme, atunci când sunt semi-umede și apoi sunt prăjite în tigaie. Sub nicio formă nu se a-mestecă cu vreo lingură sau cu alte ustensile, ci…cu mâna. Ingrediente de bază Oțetul de orez - este mai puțin acid și mai slab decât oțetul folosit de europeni. În China, se utilizează trei tipuri de oțet de orez: negru, roșu și alb. Ghimbirul - este originar din India și China. Este utilizată rădăcina acestei plante sub formă de praf. Pentru a fi folosit la prepararea mâncărurilor, ghim-birul se taie sau se pisează, în funcție de utilizare. Sosul de soia - se prepară din boabele de soia, care se țin în apă până se înmoaie, apoi se usucă, se amestecă cu drojdie și făină, după care se lasă să fermenteze.