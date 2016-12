Exclusiv! Am obţinut subiectele Bacalaureatului din toamnă

Exclusiv! Am obținut subiectele Bacalaureatului din toamnă

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primul exercițiu la română sună așa: „Împărț-ți fraza kre ie m-ai jos ânpropoziți sinple p-e ânțelesu fiekreia, v-oi ânșiși!”Prima întrebare la matematică: aflați lungimea unui segment de un metru!La istorie: Ce voievod a condus Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare?Alternativ la istorie: Unde s-a ținut bătălia de la Călugăreni?La geografie: Numiți țara a cărei capitală este la București!Alternativ la geografie: Unde va deschide Mazăre cel mai tare club de pe litoral? A: Năvodari, B: Vama Veche, C: Eforie SudLa biologie, una grea: Câte membre are un patruped?La engleză, una clasică: Traduceți propoziția „rațele vin din camioane”…La franceză, una și mai clasică: Traduceți „Nebunilor, toate clipele trec”!Alternativ, la franceză: Găina noastră în curtea voastră!La literatură română, spuneți cine a scris „Groapa” lui Eugen Barbu!La fizică, o întrebare capcană: Ce distanță parcurge în 60 de minute un corp care circulă cu viteza de 60 de kilometri pe oră?La competențe online, probă practică: dați share și like la cît mai multe linkuri cu manele și poze cu pițipoance, în 60 de secunde!La religie: Câți bani sunteți dispuși să donați la catedrală, dacă treceți proba?La chimie: Cu ce substanțe nu trebuie amestecat alcoolul, ca să nu vă doară capul a doua zi?Alternativ la chimie: Vă îngrijorează faptul că apa conține 60% hidrogen?Cultură civică: Dacă pe stradă găsiți un portofel cu 10.000 de euro și cu buletinul posesorului înăuntru, e corect să băgați toți banii la păcănele sau mai păstrați și de etnobotanice?La logică: cum să mergi la Bamboo în fiecare seară „să îți rupi capu’ cu etno-botanice” sau după caz, curu’ cu băieți cu tatuajuri și să iei bacu’.La geometrie: Se dă o bilă de rază R=5mm. Câte seringi vă puteți face din ea?Fizică, întrebare-capcană: Ce savant a descoperit principiul lui Arhimede?Muzică: Explicați cine a bătut-o pe Alexandra Stan!Alternativ la muzică: Bateți ritmul în 4/4 pe o colegă de clasă, cu pumnii și cu picioarele!Anatomie: Care dintre colegele voastre are cele mai mari țâțe? Faceți o descriere a lor pe Facebook, cu ajutorul Instagram!La etică: Dacă hainele pe care le purtați la școală costă cât salariul pe șase luni luat de un profesor, ce merită sărăntocul mai mult? Șpagă, bătaie sau umileală filmată cu telefonul de ultimă generație, pe care oricum nu și l-ar permite?Educație sexuală: Cine considerați că e pocnitoarea liceului și explicați cu argumente și descrieri cât mai detaliate, pe cel puțin două pagini, alegerea făcută!