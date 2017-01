Evreul tot evreu…

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un arab cu o mitralieră și ceva grenade era alergat de un tanc israelian.Arabul se oprește o clipă, trage cu mitraliera în tanc, tancul nu pățește nimic, arabul aleargă, tancul după el.Se mai oprește o dată arabul, trage cartușele din mitralieră, tancul nimic, arabul aruncă mitraliera, continuă să alerge, tancul după el.Se mai oprește arabul, aruncă o grenadă, tancul nu are nimic, arabul aleargă, tancul după el…Arabul aruncă ultima grenadă, tancul după el. Arabul nu mai are muniție, se lasă în genunchi și așteaptă.Tancul oprește lângă arab, se deschide turela și evreul întreabă:- Auzi, arabule, cumperi niște muniție?